23 Nisan resmi tatil mi? Bim, A101 ve Şok açık mı? Bankalar açık mı?

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada küresel bir problem haline gelen corona virüsü sebebiyle ülkemizde 23 Nisan ve 26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve sokağa çıkma yasağının aynı güne denk gelmesi vatandaşların araştırma yapmasına sebep oldu. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? Bankalar ve marketler açık mı?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemizde resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu sebeple birçok kamu kurumu kapalı olacak. Aynı zamanda 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının bulunması sebebiyle 23 Nisan evlerden kutlanacak.
BANKALAR 23 NİSAN'DA AÇIK MI?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatiller içerisinde yer alması nedeniyle bankalar dahil birçok kurum kapalı olacak. 24 Nisan'da da yine İçişleri Bakanlığı kararı ile bankalarda kapalı olacaklar.
23-24 NİSAN'DA BAKKAL VE MARKETLER AÇIK MI?
Yayınlanan genelgede yer alan bilgilere göre 23 Nisan 2020 Perşembe günü ve 24 Nisan 2020 Cuma günü yani Ramazan ayının ilk gününde bakkallar ve marketler 09:00-14:00 saatleri arasında açık olacak. 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bulunan kişiler dışındakiler bu saatler arasında zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Ancak bu sürede araç kullanmamak ve en yakın bölgedeki marketi tercih etmek gerekiyor.
- 23.04.2020
- Güncelleme: 23.04.2020 15:20
- Son dakika: Burak Yılmaz'dan indirim için resmi açıklama
- 2020 Ramazan Hakkari imsakiye saatleri! Hakkari için İlk iftar ve ilk sahur saat kaçta hangi gün?
- Son dakika: 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2022'ye ertelendi
- Galatasaray'dan davet alan Uriel Sob corona virüsü engeline takıldı ve Antalya'da mahsur kaldı!
- Corona virüsü sebebiyle teravih namazına gitmek yasak mı? Evde teravih namazı nasıl kılınır?
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
23 Nisan resmi tatil mi? Bim, A101 ve Şok açık mı? Bankalar açık mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.