23 Nisan resmi tatil mi? Bim, A101 ve Şok açık mı? Bankalar açık mı? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
23 Nisan 2020, Perşembe
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resmi ? Bim, A101 ve Şok açık mı? Bankalar açık mı?

23 Nisan resmi tatil mi? Bim, A101 ve Şok açık mı? Bankalar açık mı?

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada küresel bir problem haline gelen corona virüsü sebebiyle ülkemizde ve 26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve sokağa çıkma yasağının aynı güne denk gelmesi vatandaşların araştırma yapmasına sebep oldu. Peki, 23 Nisan resmi ? Bankalar ve marketler açık mı?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemizde resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu sebeple birçok kamu kurumu kapalı olacak. Aynı zamanda 30 büyükşehirde ve 'ta sokağa çıkma yasağının bulunması sebebiyle 23 Nisan evlerden kutlanacak.

BANKALAR 23 NİSAN'DA AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatiller içerisinde yer alması nedeniyle bankalar dahil birçok kurum kapalı olacak. 24 Nisan'da da yine İçişleri Bakanlığı kararı ile bankalarda kapalı olacaklar.

23-24 NİSAN'DA BAKKAL VE MARKETLER AÇIK MI?

Yayınlanan genelgede yer alan bilgilere göre 23 Nisan 2020 Perşembe günü ve 24 Nisan 2020 Cuma günü yani Ramazan ayının ilk gününde bakkallar ve marketler 09:00-14:00 saatleri arasında açık olacak. 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bulunan kişiler dışındakiler bu saatler arasında zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Ancak bu sürede araç kullanmamak ve en yakın bölgedeki marketi tercih etmek gerekiyor.

  1. 23.04.2020
  2. Güncelleme: 23.04.2020 15:20
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