Corona virüsü belirtileri nedir? Corona virüsü olduğunuzu nasıl anlarsınız? Nezle, grip ve alerji arasındaki fark ne?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü kısa sürede tüm dünyaya yayılarak küresel bir problem haline geldi. Ülkemizde de etkisi süren corona virüsü salgını ile nezle, grip ve alerji arasındaki farklar merak konusu oluyor. Peki, nezle, grip ve alerji ile corona virüsü salgını arasındaki fark ne? Corona virüsü belirtileri ne?
Corona virüsünün 4 temel belirtisi bulunuyor. Bu belirtiler nezle, alerji ve grip ile çok karıştırılıyor. Corona virüsünün en temel belirtisi ani ateş yükselmesi, kuru öksürük, halsizlik ve nefes darlığıdır.
ŞİDDETLİ BURUN AKINTISI CORONA VİRÜSÜ BELİRTİSİ Mİ?
Şiddetli burun akıntısı corona virüsü belirtisi değildir. Şiddetli burun akıntısı genel olarak nezle esnasında görülmektedir. Bazı alerjik reaksiyonlarda da ortaya çıkmaktadır.
HAPŞIRIK CORONA VİRÜSÜ BELİRTİSİ Mİ?
Hapşırık, corona virüsü belirtisi değildir. Hapşırık, genel olarak nezle ve alerji sırasında ortaya çıkar.
HIRILTI CORONA VİRÜSÜ BELİRTİSİ Mİ?
Hırıltı, corona virüsü belirtisi değildir. Hırıltı, genel olarak nezle ve alerji sırasında ortaya çıkar.
GÖZLERDE KIZARIKLIK CORONA VİRÜSÜ BELİRTİSİ Mİ?
Gözlerde kızarıklık corona virüsü belirtisi değildir. Gözlerde kızarıklık, genel olarak nezle ve alerji sırasında ortaya çıkar.
KAŞINTI CORONA VİRÜSÜ BELİRTİSİ Mİ?
Kaşıntı, corona virüsü belirtisi değildir. Kaşıntı, genel olarak nezle ve alerji sırasında ortaya çıkar.
BAŞ VE BOĞAZ AĞRISI CORONA VİRÜSÜ BELİRTİSİMİ?
Baş ve boğaz ağrısı sizi şüphelendirmesin! Baş ve boğaz ağrısı corona virüsü belirtisi değildir. Nezle ve Grip sırasında ortaya çıkar.
NEFES DARLIĞI CORONA VİRÜSÜ BELİRTİSİ Mİ?
Nefes darlığı corona virüsü belirtisidir. Böyle bir durum yaşamanız durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalısınız.
ANi ATEŞ CORONA VİRÜSÜ BELİRTİSİ Mİ?
Ani ateş corona virüsü belirtisidir. Grip esnasında da görülür. Grip ve Corona virüsün ortak belirtisidir. Lütfen böyle bir durumda en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.
HALSİZLİK CORONA VİRÜSÜ BELİRTİSİ Mİ?
Halsizlik corona virüsü belirtisidir. Grip esnasında da görülür. Grip ve Corona virüsün ortak belirtisidir. Lütfen böyle bir durumda en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.
KURU ÖKSÜRÜK CORONA VİRÜSÜ BELİRTİSİ Mİ?
Kuru öksürük corona virüsü belirtisidir. Grip ve alerji esnasında da görülür. Grip, alerji ve Corona virüsün ortak belirtisidir. Lütfen böyle bir durumda en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.
- 17.04.2020
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