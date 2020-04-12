Kızılay'dan son dakika açıklaması! Corona virüsü salgını sonrası "Kan stokları düştü" açıklaması! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
12 Nisan 2020, Pazar
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'dan son dakika açıklaması! salgını sonrası "Kan stokları düştü" açıklaması!

Kızılay'dan son dakika açıklaması! Corona virüsü salgını sonrası "Kan stokları düştü" açıklaması!

salgını yaşamın tüm alanlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de etkisini gösteren corona virüsü 'ın elinde bulunan kan stoklarının azalmasına sebep oldu. Konu hakkında Türk Kızılayı Genel Başkanı açıklamalarda bulundu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan tüm dünyayı etkisi altına alan salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Konu hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Corona virüsü salgını sonrası 'ın kan stokları düştü. Türk Kızılayı Genel Başkanı konu hakkında açıklamalarda bulundu.

CORONA VİRÜSÜ KAN STOKLARINI AZALTTI

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını sonrası kan stoklarında ciddi bir düşüş yaşandığını açıkladı. Günlük 9 bin olan kan bağışçılarının 2 binlerin altında düştüğünü bildirdi.Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının 48 saatlik sokağa çıkma yasağı tedbirleri ve immün plazma hizmetlerini kapsamıyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BAĞIŞA ENGEL DEĞİL

Kızılay'ın düzenli bağışçılarının kendilerine Kızılay'dan gelen SM S'i güvenlik güçlerine göstererek kan bağışı için ilgili merkezlere gidebilirken, sokağa çıkma yasağı tedbirinde bile bağışçılar, hastanelerde kan ihtiyacı olan insanlara destek için noktalarına koştu. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Kan laboratuvarlarda yapılamayan bir doku ancak bir insan bir başkasına bağışlarsa o insan hayata tutunabiliyor yoksa hayata tutunamıyor. Bizim günlük 9 bin olan kan bağışlarımız 2 binlerin altına düştü. Stoklarımız da 50 binlerde, biz bunların 100 binlere yakın olmasını bekleriz. Çünkü hep en kötü senaryoya göre kendimizi hazırlamak isteriz." ifadelerini kullandı.

  1. 12.04.2020
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