Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan corona virüsü (koronavirüs) insanlık için büyük bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Dünya genelinde insanlar, sosyal izolasyon sağlayarak virüsün yayılım hızını düşürmek için günlerdir evlerinde karantinaya girdiler ancak son gelen haberler endişeyi artırdı.

Brezilya'nın balta girmemiş ormanları olarak bilinen ve doğal güzellikleriyle ünlü Amazon ormanlarında ilk corona virüsü (koronavirüs) vakası görüldüğü doğrulandı. Açıklama, Brezilya Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta'dan geldi. Basın toplantısı düzenleyen Bakan Mandetta, "Yanomami arasında çok endişe verici bir vakayı (virüsü) doğruladık" dedi.

Brezilya'da yerli halk arasında en az 7 korona virüsü vakasının doğrulandığı belirtildi. İlk vakanın 1 hafta önce Kokama etnik grubundan pozitif test edilen 20 yaşında bir kadın olduğu ifade edildi.

YANOMAMİ KABİLESİ NEREDE YAŞIYOR? NUFÜSU KAÇ?

Güney Amerika ülkesi olan Brezilya'da 300'ün üzerinde farklı etnik gruptan insan yaşıyor. Yüzlerini boyamaları ve karmaşık piercingleri ile ön plana çıkan Yanomami kabilesi ise yaklaşık 27 bin kişiden oluşuyor. Yanomami halkı 20. yüzyılın ortalarına kadar dış dünyadan izole bir hayat sürüyordu. Daha önce de dünyayı etkileyen sıtma ve kızamık gibi hastalıklardan da etkilenmişlerdi. Bağışıklık sistemleri çok iyi gelişmediği için corona virüsü vakası bu toplulukta endişeye sebep oldu. Brezilya genelinde ise bugüne kadar 822 kişi, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.