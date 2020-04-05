ePTTAVM'de maske siparişi nasıl verilir? Bedava maske nasıl alınır? Ücretsiz maske dağıtımı...

Corona virüsü ile savaşırken bedava maske kararı vatandaşta büyük sevinç yaşattı. Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karara göre e PTT AVM üzerinden her vatandaş haftada 1 paket sipariş verebilecek. Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın aldığı bu karardan sonra her eve ücretsiz olarak maske dağıtılmaya başlanacak. ePttAVM.com üzerinden formu doldurarak bilgilerini veren vatandaşların adresine, maskeler ücretsiz olarak gönderilecek. Her vatandaşın, her hafta 1 paket maske alma hakkı bulunuyor. Maskeler PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacak. Peki, ePTTAVM'de ücretsiz maske siparişi nasıl verilir? Bedava maske nasıl alınır? Ücretsiz maske dağıtımı...
Corona virüsü tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de corona virüsü ile savaşmak için kişisel hijyen ve önlemler önemini git gide arttırıyor. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karara göre vatandaşlara ücretsiz maske verilecek. Her vatandaşın haftada 1 paket sipariş verme hakkı bulunuyor.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA
T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karara istinaden: online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır. Aile üyeleriniz için maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinde doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlayabilirsiniz.
EPTTAVM ÜZERİNDEN SİPARİŞ VERİLECEK
Aşağıda yer alan formdaki bilgileri doldurarak maskenizi ücretsiz olarak temin edebilirsiniz.
Vatandaşların her hafta "1 paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.
Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.
PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.
ÜCRETSİZ MASKENİN ÖZELLİKLERİ
5 Adet Cerrahi Maske 3 Katlı Ürün Özellikleri:
Yumuşak ve ayarlanabilir, tahriş etmez, rahat takılır.
Fiberglass ve lateks içermemektedir.
Filtreli, üç katlı, tek kullanımlık, lastikli ve 3 kıvrımlı olarak üretilmiştir.
Yuvarlak lastikli ultrasonik dikişlidir.
Kolay kullanıma uygundur.
Hava geçirgen kolay nefes almayı sağlayan non woven kumaştan uretilmiştir.
Gipe lastik kullanmıştır ve tek kullanımlıktır.
Hijyenik ve CE'li dir.
Yüze tam uyumludur
Beyaz, mavi yeşil renklerden 1 tanesi gönderilecektir.
- 05.04.2020
- Güncelleme: 05.04.2020 21:22
- ePTTAVM'de maske siparişi nasıl verilir? Bedava maske nasıl alınır? Ücretsiz maske dağıtımı...
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
ePTTAVM'de maske siparişi nasıl verilir? Bedava maske nasıl alınır? Ücretsiz maske dağıtımı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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