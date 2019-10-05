Bakanlar yeşil sahaya indi!
AK Parti 29'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam'da bulunan bazı Bakan ve milletvekilleri, halı saha maçı yaptı. Bakan Çavuşoğlu, sahada ve masada güçlü Türkiye'yi gösterdiklerini belirterek, "Sahada kazandıklarımızı masada kaybetmedik" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ise maç sırasındaki kural değişikliğine tepki göstererek, "Maçtan çok zevk aldıklarını söyleyerek skoru da resetlediler" diye konuştu.
AK Parti 29'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde kampa giren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve bazı milletvekilleri, toplantının ilk gününün ardından halı saha maçında bir araya geldi.
Maçta, Varank ile Çavuşoğlu'nun kaptanlıklarını yaptıkları iki takım karşı karşıya geldi. Varank'ın kaptanlık yaptığı takım, Çavuşoğlu'nun kaptanlık yaptığı takımı 5-1 yenerken, ikinci yarı ise Gençlik ve Spor eski Bakanı Osman Aşkın Bak'ın kural değiştirmesiyle maçın tekrarlanma kararı alındı. Tekrar maçının galibi ise 3-1'lik skorla Mevlüt Çavuşoğlu'nun takımı oldu.
"SAHADA KAZANDIKLARIMIZI MASADA KAYBETMEDİK"
Bakan Çavuşoğlu, sahada ve masada güçlü Türkiye'yi gösterdiklerini belirterek, "Sahada kazandıklarımızı masada kaybetmedik" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ise maç sırasındaki kural değişikliğine tepki göstererek, "Maçtan çok zevk aldıklarını söyleyerek skoru da resetlediler" diye konuştu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, her iki takımın da centilmence ve dostça mücadele ettiğini söyledi. Kasapoğlu, "Herkese centilmenliği tavsiye ediyoruz. Sonuna kadar mücadele sonuna kadar kardeşlik diyoruz" dedi.
- 06.10.2019
- Güncelleme: 06.10.2019 01:56
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Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Toplam 4
Yorum
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Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
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