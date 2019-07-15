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15 Temmuz 2019, Pazartesi
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“İbret köşesi” dünya siyasetçilerinin ziyaret mekânı

“İbret köşesi” dünya siyasetçilerinin ziyaret mekânı

hain darbe girişiminin 3’üncü yıldönümünde, o gece verilen demokrasi destanı tüm detayları ile tekrar kamuoyu gündeminde.

hain darbe girişimine karşı Türk halkının ve devletinin yaptığı şanlı direnişin kuşkusuz sembol yerlerinden biri de oldu. FETÖ'nün darbe girişimini öğrenen iktidar ve muhalefet milletvekilleri Meclis'e koştu ve güçlü bir duruş sergileyerek TBMM Genel Kurulu'nu çalıştırıp hainlere karşı sert bir tepki verdi.

TBMM ÜSTÜNE BOMBALAR YAĞDI
Meclis'ten gelen bu duruşa karşı darbecilerin yanıtı ise ne tarihe kara bir leke olarak geçti. FETÖ'cü pilotlar F- 16'lar ile TBMM'yi bombalarken, helikopterler de havadan TBMM binası ve bahçesini silahla taradı. Bombalardan bazıları bahçeye düştü. Milletvekillerinin odalarının bulunduğu binanın camları kırıldı, duvarları döküldü. Bombalardan biri ise muhalefet kulisinin açıldığı ve milletvekillerinin 'O gece' toplantı yaptığı Genel Kurul Salonu'nun 5-10 metre ötesindeki dış bahçeye düştü. Bomba birkaç metre daha öne düşse demokrasiye sahip çıkmak için koşan birçok isim şehit olacaktı. Başbakanlara ayrılan odada ise neredeyse taş üstünde taş kalmadı. Bombalama sırasında duran saat de sembollerden biri oldu. Saat gece 3:40'ı gösteriyordu.

İBRET KÖŞESİ
15 Temmuz sonrası bombalamanın izleri yavaş yavaş temizlendi. Meclis'deki tadilat aylar sürdü. Bombanın düştüğü dış kulisteki bölüm ise binaya zarar vermeyecek şekilde tamir edilerek korundu. Meclis'in "ibret köşesi" büyük camlar ile çevrelenerek adeta bir demokrasi müzesine dönüştü. 15 Temmuz 2016'dan bu yana Meclis'in ibret köşesini 'yi ziyaret eden devlet başkanları, başbakanlar, bakanlar ve heyetler ziyaret ediyor. Meclis'e gelen herkes bu köşeyi gördüğünde "O hain gece, kendi Meclis'ini bombalatacak kadar ileri gidebilen FETÖ gerçeğini ile de karşı karşıya kalıyor. Meclis'in ibret köşesini ziyaret edenler arasında Filistin Devlet Başkanı , Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Venezuella Devlet Başkanı Madoro, Şansölye Merkel dahil birçok cumhurbaşkanı, , bakanlar, diplomatik heyetler bulunuyor. Bombalamadan hemen sonra Türkiye'ye gelen Başkan Yardımcı , 1812'de İngilizler'in, Capitol binalarını bombaladığını, kurşun izlerinin olduğu yerleri kendilerinin de sakladıklarını ancak o zaman savaş olduğunu, insanların bunu unutmasını hiçbir zaman istemediklerini söylemişti. İbret köşesini ilk ziyaret edenler arasında yer alan ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Türkiye ile ABD'nin yıllardan beri dost olduğunu vurgulayarak, bu dostluklarının bundan sonra da devam edeceğini söyledi. Dunford, bombalama sırasında Meclisin açık olmasının, milletvekillerinin bombalama sırasında Mecliste olmasının büyük bir cesaret göstergesi olduğunu ifade etmişti. / ZÜBEYDE YALÇIN

  1. 15.7.2019
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