15 Temmuz: Unutma

15 Temmuz darbe girişiminin unutturulmaması ve şehitlerin hatıralarını yaşatması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapımına başlanan ve inşaatı biten Hafıza 15 Temmuz Müzesi, alçak kalkışmanın yıldönümünde açılıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası ayağına inşa edilen müzenin girişindeki duvarda şehitlerin isimleri ve onları temsilen tavandan sarkan beyaz güvercinlerle birlikte duvardaki 'Unutma' yazısı dikkat çekiyor.

MÜZE BİN 500 METREKARE

Yapımı tamamen biten müzenin 15 Temmuz'da açılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen yanında yer alan müze, yaklaşık bin 500 metrekarelik alana inşa edildi. Darbe gecesi gösterilen destansı direnişin tüm yönleriyle anlatılacağı müzede 251 şehidin ve gazilerin hatıraları yaşatılacak. Müzede ilk olarak girişte bir taşın üzerine işlenmiş 'Bu şehitlik makamı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradeleriyle, 15 Temmuz 2016 tarihinde şehit edilen kahraman kardeşlerimizin aziz hatıralarına hürmeten inşa edilmiştir" yazısı dikkat çekiyor. Hemen giriş kapısının solunda müzenin ismi olan 'Hafıza 15 Temmuz' yazısı bulunuyor. Kapıdan ilk girişte bulunan alanda ise sağ duvarda 251 şehidin isimleri yer alıyor. Müzenin tavanından şehitleri temsilen beyaz güverciler sarkıtılmış. Ortada ise 15 Temmuz'a dair film ve belgesel gösterimlerinin yapılacağı platform bulunuyor. Hemen karşı duvarda ise 'Unutma' yazısı var. Müzede, 15 Temmuz gecesi hafızalara kazınan çok sayıda malzeme de yer alıyor. / FURKAN KARA