Kimse Bilmez 1. bölüm fragmanı! Kimse Bilmez dizi oyuncuları kimler?
ATV’nin yeni başlayacak olan Kimse Bilmez dizisi yarın akşam izleyicilerle buluşacak. Salı günleri ATV kanalında yayınlanacak olan Kimse Bilmez’in 1.bölüm fragmanı yayınlandı. Daha başlamadan konusu ve oyuncularıyla oldukça ilgi gören Kimse Bilmez dizisi hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.
Kimse Bilmez ilk bölümü ile yarın akşam izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Keremcem, Özgü Kaya ve Engin Hepileri gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kimse Bilmez dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kimse Bilmez 1. bölümüyle 11 Haziran Salı akşamı ATV'de izlenebilecek.
KİMSE BİLMEZ 1. BÖLÜM FRAGMANI
Sevda, o gün bir markanın yüzü seçilmiş ve yıldız olma hayallerine yaklaşmıştır. Artık her şeyin yolunda gideceğini zannederken beklemediği bir haberle sarsılır. Kardeşinin Pilot adında acımasız bir mafyanın eline geçtiği ve para bulmazsa öldürüleceğini öğrenir. Sevda, kardeşini kurtarmak için kendisine saplantılı bir şekilde aşık olan Uygar Sarıkaya'dan para ister. Ancak hiç beklemediği bir teklifle karşılaşır. Başka bir çözüm bulamayan Sevda kardeşini kurtaracak parayı alıp kaçar ama sonunda sıkışır. Gidecek bir yer bulamaz ve Sevda'nın kaçışı Ali Hüroğlu'nun evinde sonlanır.
Yaptığı iyiliklerle "Ali Hoca" olarak ünlenen Ali'nin hayattaki tek amacı, kayıp kardeşini bulmaktır. Ali ve Sevda yakınlaşırken, Uygar'ın, Sevda'dan vazgeçmeye hiç niyeti yoktur. Uygar'ın planlarında yüzünden, Ali'nin kayıp kardeşiyle karşılaşması hiç de hayal ettiği gibi olmaz. Öte yandan Sevda'nın Ali'ye olan ilgisi korkunç bir sırrın kapılarını aralar. Bu sır Sevda'yı Ali'ye imkansız kılmaktadır.
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Yorum
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Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
Kimse Bilmez 1. bölüm fragmanı! Kimse Bilmez dizi oyuncuları kimler? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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