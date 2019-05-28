Canevim 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Canevim konusu ve oyuncuları
28 Mayıs 2019, Salı
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2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ve oyuncuları

Canevim 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Canevim konusu ve oyuncuları

ATV’nin yeni dizisi ilk bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken Canevim dizisinde neler yaşandı. Başrollerinde Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın ve Özgür Çevik gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Canevim 1.bölümde duygu yüklü anlar yaşandı. Peki yeni fragman yayınlandı mı?

Daha başlamadan dikkat çeken ve büyük ilgi uyandıran dizisinin ilk bölümü büyük beğeni topladı. Pazartesi akşamları izleyicilerle buluşacak olan Canevim 2. Bölüm fragmanı şimdiden merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Canevim yeni bölüm bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

CANEVİM 1. BÖLÜM FRAGMANI

Canevim 1. Bölüm Fragmanı

CANEVİM İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Haksever ailesi, hayatın tüm zorluklarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla bağlı bir ailedir. Günnur ve Hamza, kızları; Ceylan, Müjgan ve Ayşe'nin iyiliği için canla başla çabalamakta, en karanlık anlarda bile birbirlerinin varlığına şükretmesini bilmektedirler.
Bu sımsıcak ailenin kaderini değiştiren en büyük kızları Elvan'ın eve dönüşü olur. Evin fedakar kızı Ceylan ise sözlüsü Ömer'i büyük bir aşkla sevmektedir. Ceylan güçlü ve varlıklı bir aile olan Tanbaylar'ın evinde çalışmaya başlar.

İşteki ilk gününde Ceylan, takıntılı ve sıra dışı bir adam olan Taylan Tanbay'la pek de hoş olmayan bir karşılaşma yaşar. Taylan genç kızın damarına basınca, Ceylan kimsenin erişemediği bu adamı herkesin önünde küçük düşürür ve işi bırakır. Şimdi Taylan'ın kapatması gereken önemli bir hesap vardır!

  1. 28.05.2019
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