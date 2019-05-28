Canevim 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Canevim konusu ve oyuncuları
ATV’nin yeni dizisi Canevim ilk bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken Canevim dizisinde neler yaşandı. Başrollerinde Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın ve Özgür Çevik gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Canevim 1.bölümde duygu yüklü anlar yaşandı. Peki yeni fragman yayınlandı mı?
Daha başlamadan dikkat çeken ve büyük ilgi uyandıran Canevim dizisinin ilk bölümü büyük beğeni topladı. Pazartesi akşamları izleyicilerle buluşacak olan Canevim 2. Bölüm fragmanı şimdiden merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Canevim yeni bölüm bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
CANEVİM 1. BÖLÜM FRAGMANI
CANEVİM İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Haksever ailesi, hayatın tüm zorluklarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla bağlı bir ailedir. Günnur ve Hamza, kızları; Ceylan, Müjgan ve Ayşe'nin iyiliği için canla başla çabalamakta, en karanlık anlarda bile birbirlerinin varlığına şükretmesini bilmektedirler.
Bu sımsıcak ailenin kaderini değiştiren en büyük kızları Elvan'ın eve dönüşü olur. Evin fedakar kızı Ceylan ise sözlüsü Ömer'i büyük bir aşkla sevmektedir. Ceylan güçlü ve varlıklı bir aile olan Tanbaylar'ın evinde çalışmaya başlar.
İşteki ilk gününde Ceylan, takıntılı ve sıra dışı bir adam olan Taylan Tanbay'la pek de hoş olmayan bir karşılaşma yaşar. Taylan genç kızın damarına basınca, Ceylan kimsenin erişemediği bu adamı herkesin önünde küçük düşürür ve işi bırakır. Şimdi Taylan'ın kapatması gereken önemli bir hesap vardır!
- 28.05.2019
- Barcelona'da Valverde depremi
- Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Fatih Terim'in gözdesi Taylan Antalyalı kimdir?
- İlkay Gündoğan memleket sevdasını konuşturdu! 5 milyon liralık hediye...
- Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi Hasan Ali Kaldırım
- Canevim 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Canevim konusu ve oyuncuları
-
G.Saray transfere servet harcadı
Toplam 32
Yorum
mert harika
-
Eren Derdiyok: Telefon bekledim
Toplam 2
Yorum
davut Adam o kadar yüksek ücretli sözleşmeyi zorla imzalatmadı , sözleşmesi varsa parasını da son kuruşuna kadar alır .
-
Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 1
Yorum
eray okay yokuşlu yusuf yazıcı gibi oyuncuları da alabilsek keşke
Canevim 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Canevim konusu ve oyuncuları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.