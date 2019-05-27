Çeyrek altın fiyatı ne kadar? 27 Mayıs Kapalıçarşı altın fiyatları

En önemli yatırım araçlarından biri olan altının fiyatı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Gündemde çok fazla araştırılan altın fiyatlarının alış ve satışını sizler için derledik. İşte altın piyasasına dair güncel fiyatlar…



27 MAYIS PAZARTESİ ALTIN FİYATLARI



-Gram altın 250,99 liradan alınırken, 251,02 liradan satılıyor.

-Çeyrek altın 401,37 liradan alınırken, 410,48 liradan satılıyor.

-Yarım altın 800,23 liradan alınırken, 820,96 liradan satılıyor.

-Tam altın 1.655,64 liradan alınırken, 1.697,16 liradan satılıyor.

-Cumhuriyet altını 1.663,00 liradan alınırken, 1.680,00 liradan satılıyor.





14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI (27 MAYIS)



142,99

143,10



18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI (27 MAYIS)



183,12

183,27



22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI (27 MAYIS)



228,78

228,97