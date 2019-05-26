Bir Zamanlar Çukurova sezon finali fragmanı: Yılmaz mektubu okuyor!
26 Mayıs 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Genel Haberleri Bir Zamanlar Çukurova sezon finali fragmanı: Yılmaz mektubu okuyor!

sezon finali fragmanı: Yılmaz mektubu okuyor!

Bir Zamanlar Çukurova sezon finali fragmanı: Yılmaz mektubu okuyor!

ATV’nin izlenme rekorları kıran dizisi 35. Bölümüyle Perşembe akşamı ekrana gelecek ve bir süre ekranlara veda edecek. Geri sayımın başladığı Bir Zamanlar Çukurova sezon finalinde nefes kesen anlar yaşanacak. Yayınlanan fragman daha şimdiden izleyicileri meraklandırdı. Peki Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Yılmaz, Züleyha’nın mektubunu okuyor mu?

sezon finalinde neler yaşanacağı şekillenmeye başladı. Demir çocuğunun olamayacağını düşündüğü için Züleyha'yı Yılmaz'la olmakla suçladı ve kavga ederken elindeki silah patladı. Peki Züleyha vuruldu mu? Yılmaz Müjgan ile evlendi mi yoksa mektuptan gerçeği öğrenerek hayır mı dedi? İşte heyecan yaratan fragmanı…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 35. BÖLÜM FRAGMANI

Bir Zamanlar Çukurova - 35. Bölüm fragmanı (Sezon Finali)

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukurova'da herkesin hayatını alt üst eden gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Demir'in Adnan'ın, Yılmaz'ın oğlu olduğunu en başından bu yana bildiğini öğrenmesi Hünkar için büyük bir şok olur. Ancak anne-oğul bu konuda birbirlerini anlayarak, geleceğe dair plan yapmaya başlayacaktır. Bu gerçek ikisinin arasında kalmaya devam edecektir. Demir, şimdi Seher'den nasıl kurtulacağını bulmak zorundadır. Annesi ile birlikte Seher ile yüzleşirler. Seher, Hünkar ve Demir karşısında daha fazla direnemez ve bebeğin Gaffur'dan olduğunu söyler. Hünkar, önce Seher ve Gaffur ile buluşur. Ancak Saniye her şeyi öğrenir! Seher'e saldırır. Gaffur hala inkar etse bile, kimseyi inandıramaz. Üstelik Saniye'yi sonsuza kadar kaybetmiş gibidir. Saniye, çocuk sahibi olamayışına şimdi daha çok üzülmektedir. Tüm bu karmaşa içinde Seher ile konuşup ona akıl verme görevi de Züleyha'ya düşecektir. Müjgan ve Yılmaz, Fekeli'nin evinde yaşamaya karar verince, evde yeni gelin hazırlığı başlar. Badana boya sırasında da yatağın altında Züleyha'nın mektubu bulunur. Tüm bu karmaşa arasında Züleyha fenalaşır ve hastaneye kaldırılır! Gelecek haber herkesi şok edecektir!

  1. 26.05.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bir Zamanlar Çukurova sezon finali fragmanı: Yılmaz mektubu okuyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN