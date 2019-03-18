Söz dizisinde Dragan’ın planı başarıya ulaşacak mı?
Bu akşam ekrana gelecek olan Söz dizisinin yayınlanan fragmanı büyük heyecan yarattı. Konusu ve oyuncularıyla büyük ilgi gören Söz 74. yeni bölümde Yavuz’un ölümle burun buruna geldiği sahneler gerilim dolu anlar yaşatacak.
Söz dizisi bu akşam da izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Söz 74. bölümde Tim şehit verecek ve duygusal anlar yaşatacak. İşte bu akşam yayınlanacak olan fenomen dizi Söz'ün yeni bölümünde yaşanacaklar…
SÖZ 74. BÖLÜM FRAGMANI
SÖZ YENİ BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR
Konsoloslukta ölümle burun buruna gelen Yavuz'un yardımına Kopuk yetişir. Konsoloslukta sıkışıp kalan Kopuk ve Yavuz için bu işin içinden tek çıkış yolu vardır. Başkonsolosu da yanlarında götürmek…
Başkonsolos 'un kaçırılması yeni bir krize neden olur. Böyle bir uluslararası bir krizin eşiğindeyken anma etkinliklerine saldırı ihbarının alınması harekât merkezinde şok etkisi yaratır.
Nitrogliserin yüklü araç şehrin içinde ilerlerken Tim patlamayı engellemek için aracın peşine düşer. Tahribat gücü yüksek kimyasalı etkisiz hale getirmek isteyen Tim'i gerilim dolu anlar beklemektedir.
Tüm planları alt üst olan Dragan büyük bir hezimete uğramıştır. Ancak yenilgiyi kabullenmeye niyeti olmayan Dragan'ın son bir hain hamlesi daha olacaktır.
Eylem ve Fethi ani bir kararla hayatlarını birleştirmeye karar verirler. Mutlu haberi alan arkadaşları Derya'nın evinde toplanıp onlara güzel bir sürpriz hazırlar. Fakat Dragan'ın hain planı bu mutlu anları yok etmek üzerine kuruludur.
- 18.03.2019
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Süper Lig’e koşuyor
Toplam 1
Yorum
ali hak ettiği süper lig yakındır.çıkacak. bekliyoruz. şampiyon denizlispor.
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Donk’un kontratı 1 yıl daha uzadı
Toplam 1
Yorum
hagi10 adam hakediyor helal olsun aslanımmm
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MAÇ SONUCU: Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor 0-2
Toplam 1
Yorum
TEBRİKLER ONUN ADI OKAN BURUK. BEN HOCAYIM VEDE BURADAYIM DİYOR BU ESKİ ASLAN.TEBRİKLER OKAN HOCAM
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