Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır’ın hamlesi şoke etti!
13 Mart 2019, Çarşamba
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır’ın hamlesi şoke etti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır’ın hamlesi şoke etti!

Dün akşam yeni bölümüyle yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, izleyicileri yine ekran başına kilitledi. Her bölümüyle heyecan ve gerilim yaratan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da neler yaşandı? Hızır’ın Alparslan’ın ölümünden sonra yaptığı hamle şaşırttı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın () son bölümünde heyecanlı gelişmeler yaşandı. Façalılar ve Hızırbeyliler aralarındaki düşmanlığı bir süre kenara bırakarak Zeki'ye karşı güçlerini birleştirme planı yaptı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 129. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı, yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 128. son bölüm full izle!



Zeki'nin Çakırbeylileri bitirmek üzerine yaptığı planın ilk kurbanı olan Alparslan, sevdikleri uğruna gözünü bile kırpmadan canını feda edebileceğini bir kere daha kanıtlamıştır. Yeğenine yapılanlara karşılık öfke ile düşüncesizce hareket etmesinden korkulan Hızır'ın karşısında ilk duracak kişi Ünal Kaplan olacaktır. Alparslan'ın başına gelenlerin ardından kendi de dahil hiç kimsenin canını umursamayacak olan Hızır, ondan beklenenin aksine mantıklı bir plan yapar. En büyük amacı ise bundan sonra sevdikleriyle değil bizzat kendisiyle savaşmaları gerektiğini düşmanlarına öğretmek olacaktır. Zeki, icraatlarıyla masanın karşısında adeta bir güç gösterisi yaparken gözünü diktiği para ve mallardan önce herkesin nefretine sahip olmuştur. Başta Façalılarla yakınlaşmayı hedefleyen Zeki, bu amacına ulaşamayınca ilk işi Hızır'ı öldürmek için harekete geçmek olacaktır.

  1. 13.03.2019
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