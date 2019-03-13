ALES başvuruları için bugün son gün! ALES sınavı ne zaman?

ÖSYM, ALES/1 başvurularını bugün saat 23:59'a kadar alacak. ALES ücreti 120 TL olarak belirlendi, son ödeme tarihi ise 14 Mart yani yarın olacak. ALES geç başvuruları ise 180 TL ücret ile 28 Mart tarihinde yapılabilecek.

ALES başvuruları ÖSYM resmi sitesi olan "https://ais.osym.gov.tr/" üzerinden kolayca yapılabiliyor.



ALES/1 NE ZAMAN?



2019 yılında gerçekleşecek olan ALES sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ALES/15 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenecek.





ALES SINAV ÜCRETİ NEREDEN ÖDENİYOR?



Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; İNG Bank'ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)