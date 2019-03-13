ALES başvuruları için bugün son gün! ALES sınavı ne zaman?
Binlerce kişiyi ilgilendiren ALES başvuruları bugün sona erecek. 5 Mart’ta başlayan ALES başvuruları bugün gece yarısında son bulacak. ALES için geç başvuru tarihi bulunsa da ödenecek olan ücret daha fazla olacak. Peki ALES sınavı 2019 yılında hangi tarihte gerçekleşecek?
ÖSYM, ALES/1 başvurularını bugün saat 23:59'a kadar alacak. ALES ücreti 120 TL olarak belirlendi, son ödeme tarihi ise 14 Mart yani yarın olacak. ALES geç başvuruları ise 180 TL ücret ile 28 Mart tarihinde yapılabilecek.
ALES başvuruları ÖSYM resmi sitesi olan "https://ais.osym.gov.tr/" üzerinden kolayca yapılabiliyor.
ALES/1 NE ZAMAN?
2019 yılında gerçekleşecek olan ALES sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ALES/15 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenecek.
ALES SINAV ÜCRETİ NEREDEN ÖDENİYOR?
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; İNG Bank'ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)
- 13.03.2019
- Güncelleme: 13.03.2019 10:29
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Galatasaray'ın gol yükünü orta saha çekiyor
Toplam 1
Yorum
Veli Antalya gs forvetlerine top geldiğinde hep seyretti ve uzak durdular geri de hep yeşil yanarken hınçal aferin Bülent oyunu çirkinieştirmedin
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Malatya’da Murat Akça ile Ertaç Özbir kadro dışı kaldı
Toplam 1
Yorum
KAYISI KENTLİ SİZE GÜVENİYORUZ HOCAM MALATYA İNŞALLAH AVRUPA KUPALARINA KATILACAK
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Trabzonspor sahasında kolay geçit vermiyor
Toplam 1
Yorum
Korkmayın Bedavadan penaltıyı neden yazmıyorsunuz. Trabzon aleyhine en küçük hakem hatasını manşetlere taşıyorsunuz.Niye gazete yönetiminden olmasın
ALES başvuruları için bugün son gün! ALES sınavı ne zaman? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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