Şampiyonlar Ödül Töreni
Amatör Spor Haftası kapsamındaki "Şampiyonlar Ödül Töreni", Ankara'da yapıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen tören, 19 Mayıs Spor Kompleksi içindeki Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlendi.
Etkinliğe, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın yanı sıra çok sayıda federasyon başkanı da katıldı.
Törende, çeşitli branşlarda büyük, genç ve yıldız yaş gruplarında dünya şampiyonluğu kazanan sporculara ödül verildi.
Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, ödülünü, "Asrın Güreşçisi" unvanının sahibi Hamza Yerlikaya'dan aldı. Yerlikaya, milli sporcuya Türk bayrağı hediye etti.
Ödül alan sporcuları kutlayan ve Amatör Spor Haftası için emeği geçen herkese teşekkür eden Yerlikaya, 20-28 Ekim tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkacak Taha'ya da başarılar diledi.
- 16.10.2018 23:56
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Medipol Başakşehir'den Arda'ya tarihi ceza!
Toplam 9
Yorum
Düsseldorf'lu Galiba Arda, yıllar önce kendisine yapılmış bir şeyi, daha fazlasıyla sahibine iade etti ! Neticesinede mecburen katlanacaktir !
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Medipol Başakşehir'den Arda'ya tarihi ceza!
Toplam 9
Yorum
BAŞAKŞEHİR YETEER BİRİNE KAFA ATIP ALKOLLU BİR ŞEKİLDE SİLAHLA HASTANE BASAN ADAMA SADECE PARA CEZASI VERMEK KİTAPSIZLIKTIR, BAŞAKŞEHİR KULUBÜDE SUÇLUDUR.
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Yusuf Yazıcı görüşme odasına
Toplam 1
Yorum
TS TARAFTAR... Bu çocuğun kafası Burak ve Olcay'la İstanbul'a gittiği günden beri karışık... Acil satılması lazım...yoksa Elimizde patlıcak...
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