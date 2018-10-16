Şampiyonlar Ödül Töreni

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen tören, 19 Mayıs Spor Kompleksi içindeki Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlendi.

Etkinliğe, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın yanı sıra çok sayıda federasyon başkanı da katıldı.

Törende, çeşitli branşlarda büyük, genç ve yıldız yaş gruplarında dünya şampiyonluğu kazanan sporculara ödül verildi.

Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, ödülünü, "Asrın Güreşçisi" unvanının sahibi Hamza Yerlikaya'dan aldı. Yerlikaya, milli sporcuya Türk bayrağı hediye etti.

Ödül alan sporcuları kutlayan ve Amatör Spor Haftası için emeği geçen herkese teşekkür eden Yerlikaya, 20-28 Ekim tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkacak Taha'ya da başarılar diledi.



