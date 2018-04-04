''Spor yapan genç, maddeden uzak duruyor''

Uyuşturucu madde bağımlılığı ve yeni bağımlılık türlerinin araştırılarak bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan başkanlığında toplandı.

Komisyonda sunum yapan Gençlik ve Spor Bakanı Bak, bakanlık olarak tüm bağımlılıklara karşı mücadeleyi önemsediklerini ve bu doğrultuda çalışmalar yaptıklarını söyledi. Madde bağımlılığı ile mücadelenin terörle mücadeleyle eş değer olduğunu vurgulayan Bak, "Madde bağımlılığı toplumumuzun genlerini, değerlerini bozmaya çalışıyor, bize düşen görev gençlerimizin maddeye ya da diğer bağımlılıklara ulaşmasını önlemek." diye konuştu.

Çocukların madde, internet ya da farklı bağımlılıklara yönelmemesinin aile içindeki sevgiye ilişkili olduğuna dikkati çeken Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aile içinde birbirimize sevgiyi göstermezsek yalnızlık kendisini gösteriyor, işte sorun da burada başlıyor. Günümüzde çocuğumuz diğer odadan bize mesaj atıyor. Sevginin sermayesi yok, anne ve baba olarak çocuklarımıza sevgimizi göstermeliyiz, onları dinlemeliyiz ve zaman ayırmalıyız. Onu siz dinlemezseniz, dinleyecek internetteki farklı ortamlar, farklı arkadaşlar, farklı insanlar olacak."

Madde, internet bağımlılığı mücadelesinde sporun da etkin rolü olduğunu belirten Bak, spor yapan çocuğun, hem vücut gelişiminin hem de sosyal yapısının daha sağlıklı olduğunu dile getirdi. Spor yapan gencin kendisine daha fazla güvendiğini, görüşlerini daha rahat ifade edebildiğini anlatan Bak, gencin yalnız kalmadığını, toplumla barışık olduğunu ve içinde bulunduğu ortamın pozitif desteğini gördüğünün altını çizdi. Spor ile hayatını bütünleştiren bireylerin toplum içinde de takdir edildiklerini vurgulayan Bak, böyle bir gencin de madde bağımlılığından ya da farklı suçlardan uzak durduğunu söyledi.

Spora yönelmeyen, aile içinde de çatışmalar yaşayan gencin yalnız kalarak madde, internet ya da diğer bağımlılıklara yöneldiğine işaret eden Bak, "Spor ile kendisini geliştirmiş, toplum tarafından benimsenmiş, şampiyonluklar kazanan genç ile yalnızlaşarak madde bağımlılığına yönelen, uyuşturucu kullanan ve bunu almak için annesine, babasına eziyet eden genci düşünün. İşin içinde sevgi mutlaka olmalı, spor da sevginin en çok yoğunlaştığı alanlardan biri." değerlendirmesinde bulundu.



?"UYUŞTURUCU SATILAN MAĞARALARDAN BUGÜN ŞAMPİYONLAR ÇIKIYOR"

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerin spora yönlenmeleri için çok önemli adımlar attıklarını anlatan Bak, amatör spor kulüplerine destekler verdiklerini, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle okullarda sporu yaygınlaştırdıklarını, mahalli idareler ile her il ve ilçede spor tesisleri yaptıklarını dile getirdi. Bak, yerel yöneticilerden, amatör spor kulüplerinden, antrenörlerden gelen her projeyi desteklediklerini aktardı.

Amatör spor kulüplerine bu yıl yaklaşık 70 milyon lira bir destek verdiklerini bildiren Bakan Bak, sporun dışında kültür, sanat etkinlikleri kapsamında da yaklaşık 3 milyon gence ulaştıklarına dikkati çekti.

Şanlıurfa'da daha önce uyuşturucu satılan ve kullanılan mağaraları sivil toplum kuruluşları ile spor salonları haline dönüştürdüklerini anlatan Bak, şunları söyledi:

"Bölgedeki gençlerimize ulaştık, onları spora teşvik ettik, malzemelerini karşıladık. Bir dönem uyuşturucu satılan mağaralardan bugün şampiyonlar çıkıyor. Spora yapılan bir liralık yatırım, 5 lira olarak geri dönüyor. Ülkemize faydalı bireyler yetişiyor. Sporun gücünü kullanmamız gerekiyor. Spor, sadece önleyici olarak değil, maddeye bulaşmış gençleri topluma kazandırma noktasında da etkin rol üstleniyor. Spor sayesinde hayata dönmüş insanlar var. Gerek önleyici gerekse rehabilitasyon noktasında spor önemli bir vasıta."

Bak, sporu tabana yayma noktasında ciddi problemlerle karşılaştıklarını ifade ederek, sivil toplum kuruluşlarından bu alanda destek beklediklerini vurguladı.

"SPORUN GÜCÜ TERÖRÜ DE YENECEK"

Teknoloji bağımlılığına ilişkin de önemli adımlar attıklarının altını çizen Bak, "Çocuklarımız ellerindeki telefonlardan ya da bilgisayarlardan oyunlara giriyorlar, bazı oyunlarda geleneklerimize, dinimize yönelik saldırılar var. O yüzden yeni oyunlar üretmeye ve bu alandaki üretici firmaları desteklemeye başladık." dedi.

Terör örgütlerinin de gençleri önce madde bağımlılığına yönlendirdiklerini ardından kendi emelleri için kullandıklarını söyleyen Bak, sporun bu açıdan da bir güç olduğunu ifade etti. Spora yönlenen gençlerin kendi hedefleri doğrultusunda ilerlediğini kaydeden Osman Aşkın Bak, "Terör örgütleri gençlerimizi uyuşturucu vasıtasıyla kendilerine militan olarak devşiriyor, daha sonra kendi eylemlerinde, hedeflerinde kullanıyor ama spor yapan genç, uyuşturucudan ve terörden uzak duruyor. Sporun gücü terörü de yenecektir." değerlendirmesinde bulundu.