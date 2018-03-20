Başsağlığı mesajı

Gazetemizin yazarlarından ve A Spor yorumcusu Turgay Demir'in ağabeyi Oktay Demir vefat etti.

Gazetemizin yazarlarından Turgay Demir'in ağabeyi Oktay Demir bugün tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cenaze namazı bugün Uzunköprü Kırcasalih Köyü'nde İkindi namazına müteakip kılınacak ve toprağa verilecek.

Fotomaç ailesi olarak Oktay Demir'e Allah'tan rahmet, başta Turgay Demir olmak üzere tüm ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.