Başsağlığı mesajı
Gazetemizin yazarlarından ve A Spor yorumcusu Turgay Demir'in ağabeyi Oktay Demir vefat etti.
Gazetemizin yazarlarından Turgay Demir'in ağabeyi Oktay Demir bugün tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cenaze namazı bugün Uzunköprü Kırcasalih Köyü'nde İkindi namazına müteakip kılınacak ve toprağa verilecek.
Fotomaç ailesi olarak Oktay Demir'e Allah'tan rahmet, başta Turgay Demir olmak üzere tüm ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 12:25
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Cedi'ye büyük jest!
Toplam 1
Yorum
Cedi go go! Bizim mıllı takım formasından daha güzel dizayn edilmiş..
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G.Saray'da yeni başkan adayı!
Toplam 1
Yorum
Yöneticilik başka Galatasaraylılık başka. Sorsan Dursun Özbek çok iyi bir Galatasaraylı. Kısa-uzun vadeli planlar nedir, bunları bilmek lazım.
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Isla: "Bana değil Aykut Kocaman'a sorun"
Toplam 2
Yorum
Fb Arkadaş sen daha şeneri kesemiyon senin ne işin var sahada !
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