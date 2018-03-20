Başsağlığı mesajı – Fotomaç – 20 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Başsağlığı mesajı

    Başsağlığı mesajı

    Gazetemizin yazarlarından ve A Spor yorumcusu 'in ağabeyi vefat etti.

    Gazetemizin yazarlarından Turgay Demir'in ağabeyi Oktay Demir bugün tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cenaze namazı bugün Uzunköprü Kırcasalih Köyü'nde İkindi namazına müteakip kılınacak ve toprağa verilecek.

    Fotomaç ailesi olarak Oktay Demir'e Allah'tan rahmet, başta Turgay Demir olmak üzere tüm ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başsağlığı mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN