Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası Belarus'ta – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası Belarus'ta

    Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası Belarus'ta

    21 Yaş Altı Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası yarın Belarus'ta başlayacak.

    Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Minsk'teki şampiyonada Türkiye'yi 6 sporcu temsil edecek.

    Toplam 111 sporcunun katılacağı şampiyonada, tek erkekler ve çift erkeklerde İbrahim Gündüz (Beşiktaş), Talha Yiğenler (Beşiktaş) ve Batuhan Ulucak (), tek kadınlar ve çift kadınlarda Simay Kulakçeken (), Betül Nur Kahraman (Kocasinan Belediyespor) ve Özge Yılmaz (Kocasinan Belediyespor) mücadele edecek.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:50
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