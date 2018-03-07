Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası Belarus'ta

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Minsk'teki şampiyonada Türkiye'yi 6 sporcu temsil edecek.

Toplam 111 sporcunun katılacağı şampiyonada, tek erkekler ve çift erkeklerde İbrahim Gündüz (Beşiktaş), Talha Yiğenler (Beşiktaş) ve Batuhan Ulucak (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), tek kadınlar ve çift kadınlarda Simay Kulakçeken (Bursa Büyükşehir Belediyespor), Betül Nur Kahraman (Kocasinan Belediyespor) ve Özge Yılmaz (Kocasinan Belediyespor) mücadele edecek.