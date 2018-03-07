Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası Belarus'ta
21 Yaş Altı Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası yarın Belarus'ta başlayacak.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Minsk'teki şampiyonada Türkiye'yi 6 sporcu temsil edecek.
Toplam 111 sporcunun katılacağı şampiyonada, tek erkekler ve çift erkeklerde İbrahim Gündüz (Beşiktaş), Talha Yiğenler (Beşiktaş) ve Batuhan Ulucak (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), tek kadınlar ve çift kadınlarda Simay Kulakçeken (Bursa Büyükşehir Belediyespor), Betül Nur Kahraman (Kocasinan Belediyespor) ve Özge Yılmaz (Kocasinan Belediyespor) mücadele edecek.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:50
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''İyi ki Fenerbahçe'ye gitmemişim''
Toplam 9
Yorum
FB Akhisar sizden büyük
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''İyi ki Fenerbahçe'ye gitmemişim''
Toplam 9
Yorum
FB FB ye gelsen zaten Akut seni oynatmazdı çünkü 12 km koşamıyorsun.
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Beşiktaş'tan Mehmet Ekici ve De Souza atağı!
Toplam 25
Yorum
FENERBAHÇE CUMURİYETİ Evin en küçük kardeşi hep şikayet ediyor.
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