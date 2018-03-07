"Çelik bilekli" kadınlar

Evli ve iki çocuk sahibi 44 yaşındaki Nurhan Üstünkaya, ev hanımıyken eşi Kaya Üstünkaya'nın teşvikiyle 4 yıl önce bilek güreşine başladı.

Spora başladığı günden bu yana katıldığı Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında madalyalar kazanan Üstünkaya, yaptığı açıklamada, 4 yıl önce ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olduğunu ve aynı yıl Dünya Şampiyonası'nda da gümüş madalya kazandığını kaydetti.

Bu aralarda sıkı antrenmanlar yaptığını ifade eden Üstünkaya, şöyle konuştu:

"2015 yılında 15 senedir hiç yenilmeyen bir bilek güreşçisi kadını yenmek için çalışmalara başladım. 15 yıldır bileği bükülmeyen Camila'yı yenerek Avrupa şampiyonu oldum. Türk bayrağının gönderde dalgalanması inanılmaz bir duyguydu. Geçen yıl Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü oldum. Ancak rakibimin dirseğinin kalktığını hakemler görmezden geldi. Bu bana çok büyük bir acı oldu. Hakemler o hatayı görse finalde yarışacaktım. Madalya alamadığım için çok üzüldüm. Bu sporu çok seviyorum. Salonun hem annesi hem ablasıyım. Allah bana sağlık verdiği müddetçe bilek güreşini bırakmayı düşünmüyorum."

DURMUŞ: "BİLEK GÜREŞİ BİR ERKEK SPORU GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Bilek güreşine dayısı Musa Yüce ve tarih öğretmeni Atilla Korkmaz'ın cesaretlendirmesiyle 2001 yılında başlayan evli ve bir çocuk annesi 32 yaşındaki Seval Durmuş da spor yaşantısına çok sayıda başarı kazandı.

Durmuş, ilk kez 2003 yılında katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik ve üçüncülük elde ettiğini belirterek, aynı yıl dünya şampiyonu olduğunu vurguladı.

Bugüne kadar birçok kez katıldığı Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında dereceler elde ettiğini anlatan Durmuş, "Geçen yıl Macaristan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda derece alamadım ancak bu yıl yapılacak şampiyonada madalya kazanmak için çalışıyorum. Bilek güreşi bir erkek sporu gibi görünüyor. Aslında böyle olmadığını görüyoruz. Bir kadın olarak iyi ki bilek güreşine başlamışım. Kadınların bilek güreşi yapmasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

KESER: "KADINLARA TAVSİYE EDİLEBİLECEK SPOR DALI"

Babasının tavsiyesiyle 9 yıl önce tanıştığı bilek güreşinde üç dünya, iki Avrupa şampiyonluğu elde eden 21 yaşındaki Ümran Keser de şampiyonalara haftada 4 gün antrenman yaparak hazırlandığını kaydetti.

Şampiyonluklarının yanı sıra dünya üçüncülüğü ve Avrupa ikinciliği de bulunduğunu kaydeden Keser, şunları söyledi:

"Günümüzde sporda kadın erkek ayrımı kalmadı. Çok iyi futbol oynayan, iyi güreşen kadınlarımız var. Bilek güreşi de kadınların rahatlıkla yapabileceği sporlardan biri. Kimsenin ön yargıyla yaklaşmaması gerekiyor. Kadınlara tavsiye edilebilecek bir spor. Başarılı olabilmek için çalışmak gerekiyor. Yurt dışındaki şampiyonalarda Türk bayrağını dalgalandırıp, İstiklal Marşımızı okutmak çok keyif verici. Biz sadece bu hissi tatmak için antrenmanlar yapıyoruz."