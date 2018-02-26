PyeongChang 2018'in unutulmazları

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunlarda, arkadaşından ödünç aldığı kayak takımıyla altın madalya kazanan Çek sporcu Ester Ledecka, bir yıl önce antrenmanda geçirdiği kazanın ardından ölümden dönen ve olimpiyat şampiyonu olan Kanadalı Mark McMorris gibi isimler başarılarıyla dikkati çekti.

Kış sporlarına aşina olmayan Nijerya ve Jamaika gibi ülkelerin de boy gösterdiği olimpiyatlarda, iki yıldır diplomatik ilişkisi bulunmayan Güney Kore ile Kuzey Kore ise Birleşik Kore Kadın Buz Hokeyi Takımı adı altında mücadele ederek bir ilki gerçekleştirdi.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ, OLİMPİYAT MADALYASI KAZANDI

Yaklaşık bir yıl önce antrenman sırasında geçirdiği kaza nedeniyle ölümden dönen Kanadalı snowboard sporcusu Mark McMorris, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandı.

Antrenman yaptığı sırada ağaca çarparak ağır yaralanan ve uzun süre hayatta kalma mücadelesi veren McMorris, olimpiyatlarda elde ettiği madalya ile büyük bir başarıya imza attı.

Geçen yıl mart ayında ülkesindeki bir kayak merkezinde geçirdiği bu kazanın ardından spora dönmesi dahi zor gözüken 24 yaşındaki sporcu, snowboard erkekler slopestyle kategorisinde üçüncü olarak bronz madalyaya ulaştı.

McMorris, kazadan sonra 1,5 saatlik arama kurtarma çalışmalarının ardından helikopterle hastaneye kaldırılmış ve genç sporcunun vücudunun çeşitli yerlerinde 16 kırık meydana gelmişti.

ÖDÜNÇ ALDIĞI KAYAK TAKIMIYLA ŞAMPİYON OLDU

Branşı olmayan Alp disiplininde ödünç aldığı kayakla yarışan Ester Ledecka, kariyerinin ilk olimpiyat altınını kazandı.

Alp disiplini kadınlar süper büyük slalom yarışında podyumun zirvesine çıkan Ledecka, başarısının detaylarıyla gündeme oturdu.

Snowboard sporcusu olmasına karşın süper büyük slalom yarışında mücadele eden ve kayak takımını büyük slalomda altın madalya kazanan ABD'li Mikaela Shiffrin'den ödünç alan Ledecka, kariyerinin ilk olimpiyat altınını elde etti.

BİRLEŞİK KORE TAKIMI MÜCADELE ETTİ

Oyunlar, iki yıldır diplomatik ilişkisi bulunmayan Güney Kore ile Kuzey Kore arasında köprü kurulmasını sağladı.

Açılış törenine "Birleşik Kore" bayrağı altında katılan Güney ve Kuzey Koreli sporcular, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) onay vermesinin ardından oyunlarda Birleşik Kore Kadın Buz Hokeyi Takımı ile mücadele ederek bir ilki gerçekleştirdi.

Ortak takımın antrenörlüğünü, Kanada ve ABD çifte vatandaşlığı bulunan Sarah Murray yaptı.

Güney ve Kuzey Koreli sporculardan oluşan kadın buz hokeyi takımı, grupta İsviçre ve İsveç'e 8-0, Japonya'ya 4-1 mağlup oldu. Birleşik Kore, klasman maçlarında ise İsviçre'ye 2-0, İsveç'e de 6-1 yenilerek 8. oldu.

KUZEY KORE LİDERİNE BENZEYEN KİŞİ TRİBÜNÜ KARIŞTIRDI

Birleşik Kore ile Japonya'nın kadın buz hokeyi takımları arasındaki karşılaşma sırasında ilginç bir olay yaşandı.

Takımı desteklemek için tribündeki yerlerini alan Kuzey Koreli amigo kızlar, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a oldukça benzeyen adamı görünce hayrete düştü.

Kızların tezahüratlarına, elindeki bayrağı sallayarak eşlik eden adam, bir süre sonra güvenlik görevlileri tarafından spor salonundan uzaklaştırıldı.

6 ÜLKE İLK KEZ YARIŞTI

Ekvador, Eritre, Kosova, Malezya, Nijerya ve Singapur olmak üzere 6 ülke, ilk kez Kış Olimpiyatları'nda yer aldı.

Tek disiplinde temsil edilen ülkeler, kayaklı koşuda Ekvador, kısa kulvar sürat pateninde Singapur, Alp disiplininde Eritre ve Kosova oldu. Malezya, Alp disiplini ve artistik buz pateni, Nijerya ise bobsled ve skeleton olmak üzere ikişer branşta yarıştı.

Ayrıca Jamaika, daha önce erkeklerde yer aldığı bobsled branşında kadınlarda ilk defa boy gösterdi.

RUSYA'DAN OLİMPİK SPORCULAR TAKIMI'NIN PERFORMANSI

Doping testleri temiz çıkan 169 Rus sporcu, PyeongChang 2018'de bağımsız olarak Rusya'dan Olimpik Sporcular unvanıyla mücadele etti.

Rusya'dan Olimpik Sporcular Takımı, olimpiyatları 2 altın, 6 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 17 madalya ile tamamladı.

DÖRT SPORCUDA DOPİNG ÇIKTI

PyeongChang 2018'de 2'si Rus olmak üzere 4 sporcuda dopinge rastlandı.

Curling karışık çiftler kategorisinde bronz madalya alan Rus sporcu Aleksandr Krushelnitckii'nin, doping yaptığı gerekçesiyle derecesi silindi. Krushelnitckii ile partneri Anastasia Bryzgalova'nın diskalifiye edilmesi kararlaştırıldı ve iki sporcunun bronz madalyası, Norveç takımına verildi.

Kadınlar bobsled kategorisinde yarışan Nadezhda Sergeeva, yasaklı maddeye rastlanan ikinci Rus sporcu oldu.

Ayrıca Sloven buz hokeyci Ziga Jeglic ve Japon sürat pateni sporcusu Kei Saito, doping kullandıkları gerekçesiyle olimpiyatlardan men edildi.