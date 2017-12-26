 Bakan Bak’tan inceleme – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Bakan Bak’tan inceleme

    Bakan Bak’tan inceleme
    Göreve geldiği günden bu yana yoğun bir programa giren Spor Bakanı , dün de Gebze'deydi. Yapımı tamamlanmak üzere olan buz pistini inceleyen Bakan Bak'a, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Belediye Başkanı Adnan Köşker, Kocaeli Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar eşlik etti.
    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bakan Bak’tan inceleme haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN