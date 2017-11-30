A Spor yorumcusu teknik direktör Güvenç Kurtar'ın eşi Gülay Kurtar vefat etti.

Merhumenin cenazesi yarın öğlen namazına müteakiben Levent Camii'nden kaldırılacak ve Kocaeli'nde defnedilecektir.



FOTOMAÇ ailesi olarak Gülay Kurtar'a Allah'tan rahmet; kederli ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.