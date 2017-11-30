Güvenç Kurtar'ın eşi Gülay Kurtar vefat etti
A Spor yorumcusu teknik direktör Güvenç Kurtar'ın eşi Gülay Kurtar vefat etti.
FOTOMAÇ ailesi olarak Gülay Kurtar'a Allah'tan rahmet; kederli ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:36
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Galatasaray, Fırat Aydınus ile gülüyor
Toplam 8
Yorum
KaRTaL maç sonunda FIRAT KALKANI gs.nin ezilmesini istemedi diye gazete başlıkları görür gibiyim..klasik beraberlik hakemi..haydi hayırlısı bakalım
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''VAR olsaydı Galatasaray'ı yenerdik!''
Toplam 13
Yorum
süleyman aynalara değil sahalara bakıpta konuşuyoruz bay dely siz hala ayna aleminde yaşayın
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Galatasaray, Fırat Aydınus ile gülüyor
Toplam 8
Yorum
1905 Aydınus temiz fenerlidir. Gsnin rakamsal üstünlüğü yakın tarihe kadar Bjkye şansının tutmasından kaynaklı.
Güvenç Kurtar'ın eşi Gülay Kurtar vefat etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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