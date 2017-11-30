 Güvenç Kurtar'ın eşi Gülay Kurtar vefat etti – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Güvenç Kurtar'ın eşi Gülay Kurtar vefat etti

    Güvenç Kurtar'ın eşi Gülay Kurtar vefat etti

    A Spor yorumcusu teknik direktör Güvenç Kurtar'ın eşi Gülay Kurtar vefat etti.

    Merhumenin cenazesi yarın öğlen namazına müteakiben Levent Camii'nden kaldırılacak ve Kocaeli'nde defnedilecektir.

    FOTOMAÇ ailesi olarak Gülay Kurtar'a Allah'tan rahmet; kederli ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.
    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:36
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Güvenç Kurtar'ın eşi Gülay Kurtar vefat etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN