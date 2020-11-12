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'nde mesaisi

'in 9. haftasında sahasında ile karşı karşıya gelecek olan , mücadelenin hazırlıklarını Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 15:35 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 13:03
Gençlerbirliği'nde Fenerbahçe mesaisi

, 'in 9. haftasında sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör ile yolların ayrılmasının ardından takımı antrenmana çıkardı. Lige verilen milli arada hazırlıklarına devam eden kırmızı-siyahlılar, günü tek antrenmanla geçirdi.

Tesisleri'nde Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusu ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı.

Yaklaşık 1,5 saat süren idman son bölümde yapılan çift kale maçla tamamlandı.

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