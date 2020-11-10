Haberler Gençlerbirliği Son dakika: Gençlerbirliği'nde Mert Nobre dönemi sona erdi!

Son dakika: 'nde dönemi sona erdi!

ekiplerinden 'nde flaş bir ayrılık gerçekleşti. Başken ekibi resmi sitesinden, ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 21:21 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 21:44
Son dakika: Gençlerbirliği'nde Mert Nobre dönemi sona erdi!

'nde ile yollar ayrıldı. Sezon başında başkent ekibinin başına geçen ve beklenen performansı gösteremeyen 40 yaşındaki çalıştırıcı takımıyla 7 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Gençlerbirliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Sezon başından bu yana teknik direktörlüğümüzü yapan Mert Nobre ile yollarımızı ayırdık.

Futbolculuk kariyerine kulübümüzde nokta koyan, ilk teknik direktörlük deneyimini de kulübümüzde yaşayan Mert Nobre'ye kattığı değer ve emekleri için teşekkür ederiz.

Türk futboluna genç futbolcuların yanı sıra teknik direktörler de kazandırıyoruz.
Mert Nobre'nin de bu isimlerin arasında yer almasından ayrıca mutluyuz.
Kendisine ve ekibine başarı diliyoruz.

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