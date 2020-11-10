Son dakika: Gençlerbirliği'nde Mert Nobre dönemi sona erdi!

Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mert Nobre ile yollar ayrıldı. Sezon başında başkent ekibinin başına geçen ve beklenen performansı gösteremeyen 40 yaşındaki çalıştırıcı takımıyla 7 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.



Gençlerbirliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:



Sezon başından bu yana teknik direktörlüğümüzü yapan Mert Nobre ile yollarımızı ayırdık.

Futbolculuk kariyerine kulübümüzde nokta koyan, ilk teknik direktörlük deneyimini de kulübümüzde yaşayan Mert Nobre'ye kattığı değer ve emekleri için teşekkür ederiz.

Türk futboluna genç futbolcuların yanı sıra teknik direktörler de kazandırıyoruz.

Mert Nobre'nin de bu isimlerin arasında yer almasından ayrıca mutluyuz.

Kendisine ve ekibine başarı diliyoruz.