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29 Haziran 2020, Pazartesi
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Başkentte zor maç

Başkentte zor maç

29. haftanın kapanış maçında G.Birliği, 'yı ağırlayacak.

29. haftanın kapanış maçında G.Birliği, 'yı ağırlayacak. Gençler, korona arası ardından çıktığı 2 maçta birer galibiyet ve yenilgi aldı. Paşa ise son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. ekibinde Nadir ve Ömer yok. temsilcisinde cezalı Tirpan'ın dışında eksik bulunmuyor.
  1. 29.6.2020
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