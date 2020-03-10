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10 Mart 2020, Salı
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Denizlispor maçına hazırlanıyor

Gençlerbirliği Denizlispor maçına hazırlanıyor

'in 25. haftasında sahasında ile 1-1 berabere kalan , gelecek hafta deplasmanda oynayacağı maçına teknik direkörü yönetiminde çalıştı.

, 'in 26. haftasında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Kırmızı-siyahlı ekip, antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Fraport TAV maçında 90 dakika görev alan isimler antrenmanı tamamlarken, diğer gruptaki futbolcular dar alanda pas çalışması ve çift kale maç yaptı. Gençlerbirliği ile Yukatel Denizlispor arasındaki karşılaşma, 14 Mart Cumartesi günü oynanacak.

  1. 10.03.2020
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