Hamza Hamzaoğlu: “Pozisyonlar yakaladık fakat değerlendiremedik” - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç
09 Mart 2020, Pazartesi
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: “Pozisyonlar yakaladık fakat değerlendiremedik”

Hamza Hamzaoğlu: “Pozisyonlar yakaladık fakat değerlendiremedik”

'in 25'inci hafta kapanış maçında sahasında 'u ağırladı. Kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörü 1-1 biten karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Hamzaoğlu, "Anlayamadığım bir şey var. Son dakikalarda bir penaltı pozisyonumuz var. Yanılmıyorsam geçen hafta aynı şey maçında oldu. Hakemlerin bir standardının olmadığından muzdaribim." ifadelerini kullandı.

'in 25. haftasında ile 1-1 berabere kalan 'nde Teknik Direktör , "Pozisyonlar yakaladık fakat değerlendiremedik" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "İyi oynadığımız, iyi mücadele ettiğimiz bir maçtan galibiyetle ayrılacakken maalesef yine duran toptan kötü bir gol yedik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ortaya koydukları mücadele, oyun anlayışı ve fedakarlıklarından dolayı. İyi bir takıma karşı oynadık. İyi bir hücum hattı olan bir Antalyaspor vardı karşımızda. Onlara fazla fırsat verdiğimizi düşünmüyorum, iyi kapattık savunmada. Hücumda da fırsatlar yakalamak çalıştık, golü de bulduk, Sio güzel bir gol attı. Yine oyunu elimizde tutmayı sürdürdük. Pozisyonlar da yakaladık fakat değerlendiremedik. Daha sonra da duran toptan gol yedik. Anlayamadığım bir şey var. Son dakikalarda bir penaltı pozisyonumuz var. Yanılmıyorsam geçen hafta aynı şey maçında oldu. Hakemlerin bir standardının olmadığından muzdaribim. Biz de bilemiyoruz artık hangi pozisyon penaltı, hangisi değil. Bunun kararı hakemler neye göre veriyorlar anlamış değiliz. Aşağı yukarı geçen haftayla birebir aynı pozisyon. O topun kaleye doğru gidip gol olmayacağını söyleyebilir miyiz? Eller kapalı olması lazım. Bir maç penaltı verip bir maç vermediğiniz zaman sıkıntı oluyor. Denizlispor maçına en iyi şekilde hazırlanıp oradan puan ya da puanlar alıp dönmeyi amaçlayacağız" ifadelerini kullandı.

  1. 09.03.2020
  2. Güncelleme: 09.03.2020 23:14
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