Stancu durdurulamıyor! Alanyaspor'u da boş geçmedi
Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği zorlu Alanyaspor deplasmanına çıktı. Başkent ekibinin yıldız futbolcusu Bogdan Stancu attığı golle takımına galibiyeti getiren isim oldu. Rumen yıldız bu sezon gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vurdu.
Gençlerbirliği'nin 32 yaşındaki Rumen yıldızı Bogdan Stancu, yüksek performans grafiğini Alanyaspor karşısında da devam ettirdi.
Süper Lig'in 11. haftasından itibaren sırasıyla Hes Kablo Kayserispor'a 1, Kasımpaşa'ya 2, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 1, Fenerbahçe'ye 1, Göztepe'ye 2, Sivasspor'a ise 1 gol ve 1 asistle oynayan Stancu, 17. haftadaki Beşiktaş maçında cezası olduğu için oynayamadı.
SON 7 MAÇTA 10 GOLE ETKİ
Sakatlığı nedeniyle ikinci devrenin ilk 4 maçını kaçıran Stancu, forma giydiği ilk maç olan Alanyaspor mücadelesinde de golünü attı ve Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta toplam 9 gol atıp 1 asist yaptı ve 10 gole direkt etki sağladı.
EN GOLCÜ İKİNCİ SEZONU
Bu sezon 12 gole ulaşan Stancu, 13 gol attığı 2013/14'ten sonra en golcü ikinci sezonunu geçiriyor. Rumen yıldız, o sezonu 13 gol ve 7 asistle kapatmıştı.
2010/11 sezonunun devre arasında Galatasaray'a transfer olan Stancu, sonrasında Orduspor, Bursaspor ve Gençlerbirliği formaları da giydi.
- 16.02.2020
- Güncelleme: 16.02.2020 21:02
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Stancu durdurulamıyor! Alanyaspor'u da boş geçmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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