Gençlerbirliği'ni Stancu taşıyor!
Süper Lig'de Gençlerbirliği deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u Bogdan Stancu'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Rumen futbolcu böylece, oynadığı son 7 lig maçında 10 kez skora katkı yaptı.
Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren isim Bogdan Stancu oldu.
Rumen futbolcu uzun süren sakatlık döneminin ardından bugün ilk kez 11'de sahaya çıktı. Alanyaspor maçıyla birlikte gol sayısını 12'ye yükseltti. Bu sezon Süper Lig'de 16 maça çıkan Stancu, 3 de asist yapma başarısı gösterdi.
32 yaşındaki Rumen yıldız, 13 gol kaydettiği 2013-2014 sezonundan sonra en golcü ikinci sezonunu geçiriyor. Tecrübeli isim o sezonu 13 gol ve 7 asistle tamamlamıştı.
GOLCÜ DÖNDÜ! 22 Aralık'da oynanan Sivasspor maçından beri Süper Lig maçına çıkamayan Bogdan Stancu, yeni yılda çıktığı ilk lig maçında golü kaydetti.— Fotomaç (@fotomac) February 16, 2020
????Bogdan Stancu | 2019 - 2020
??16 MAÇ - ??12 GOL - ??3 ASİST pic.twitter.com/bWl8P7onSd
- 16.02.2020
- Güncelleme: 16.02.2020 16:29
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emin gec bile kaldk.seve seve
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