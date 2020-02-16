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16 Şubat 2020, Pazar
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'ni Stancu taşıyor!

Gençlerbirliği'ni Stancu taşıyor!

'de deplasmanda Aytemiz 'u 'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Rumen futbolcu böylece, oynadığı son 7 lig maçında 10 kez skora katkı yaptı.

'in 22. haftasında deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Aytemiz 'u 1-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren isim oldu.

Rumen futbolcu uzun süren sakatlık döneminin ardından bugün ilk kez 11'de sahaya çıktı. Alanyaspor maçıyla birlikte gol sayısını 12'ye yükseltti. Bu sezon Süper Lig'de 16 maça çıkan Stancu, 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

32 yaşındaki Rumen yıldız, 13 gol kaydettiği 2013-2014 sezonundan sonra en golcü ikinci sezonunu geçiriyor. Tecrübeli isim o sezonu 13 gol ve 7 asistle tamamlamıştı.

  1. 16.02.2020
  2. Güncelleme: 16.02.2020 16:29
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