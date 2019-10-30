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30 Ekim 2019, Çarşamba
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Kaplan’ın yerine 3 aday

Kaplan’ın yerine 3 aday

'de bu sezon kötü bir gidişat sürdüren 'nde ise yollar resmen ayrıldı. Kırmızı-siyahlılarda Kaplan'ın yerine teknik direktörlük aday 3 isim bulunuyor.

'nde teknik direktör 'ın ayrılığı resmileşti. Başkent ekibi; , ve isimleri üzerinde duruyor. Bugün Erok maçına altyapı koordinatörü Taşkın Aksoy çıkacak.

  1. 30.10.2019
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