Kaplan’ın yerine 3 aday
Süper Lig'de bu sezon kötü bir gidişat sürdüren Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan ise yollar resmen ayrıldı. Kırmızı-siyahlılarda Kaplan'ın yerine teknik direktörlük aday 3 isim bulunuyor.
Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan'ın ayrılığı resmileşti. Başkent ekibi; Samet Aybaba, Hamza Hamzaoğlu ve Ertuğrul Sağlam isimleri üzerinde duruyor. Bugün Erok maçına altyapı koordinatörü Taşkın Aksoy çıkacak.
- 30.10.2019
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
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sami avcı iyi yapmış
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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