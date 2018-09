Spor Toto 1. Lig'de oynadığı 5 maçı da kazanarak liderlik koltuğuna oturan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Erkan Sözeri, kırmızı-siyahlı takımın yakaladığı "güzel ritme" dikkati çekti.

Onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda Spor Toto Süper Lig'e veda ederek Spor Toto 1. Lig'e düşen başkent ekibinde sezon başında takımın emanet edildiği Erkan Sözeri, 5 galibiyetlik seri, kırmızı-siyahlı ekibin durumu, şampiyonluk hesapları ve 6. haftada deplasmanda oynanacak Ümraniyespor maçına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kırmızı-siyahlı kulübün sezon başında kaliteli bir kadro kurduğuna dikkati çeken Sözeri, "Kadromuzun iyi olduğunu sezon başında biliyorduk. Ligin en başından beri her maçı final olarak değerlendiriyoruz. Sahaya 3 puan parolasıyla çıkıyoruz." dedi.

A Mili Takım'ın Uluslar Ligi'nde Rusya ve İsveç ile oynanan maçlar öncesi lige verilen araya en az kayıpla girmeyi planladıklarını ve bunu başardıklarını dile getiren Sözeri, şunları söyledi:

"Milli maç arasına en az kayıpla girelim dedik. Çok şükür kayıpsız girdik. Milli maç arasından dönüşte de Eskişehir'de oynamamıza rağmen Elazığspor maçını kazandık. Güzel bir ritim yakaladık. Fizik kalitemizin de üstüne koyarak gidiyoruz. Oyun kalitemizi de artırmamız lazım. Bu da zamanla olacak. Rakiplerimiz bize karşı daha kapalı oynamaya çalışıyor. Zaman zaman üretmede zorluklar yaşayabiliyoruz. Bunu her takım yaşıyor dünya futbolunda da böyle."

- "Gidişat iyi"

Başkent ekibinde gidişatın iyi olduğunu ifade eden Sözeri, "Oyuncularımızın isteğinden, arzusundan, özellikle hedefe odaklanmasından çok memnunum." yorumunu yaptı.

Ligde oynayacakları her maça final gözüyle baktıklarını vurgulayan Sözeri, "Güzel bir arkadaşlığımız, dostluğumuz var. Çok şükür şu anda sorunsuz, sıkıntısız gidiyoruz. Bunu da devam ettirmek istiyoruz. Ne kadar az puan kayıpla devam edersek bu bizim için uzun yol almak, çabuk yol almak demek. Hedefe giden yolda alacağınız her puanın çok kıymeti, atacağınız yiyeceğiniz her golün önemi var." diye konuştu.

Sezonda zaman zaman ufak tefek kazalar, puan kayıpları yaşayabileceklerini, bunu en aza indirmek için çalıştıklarını dile getiren Sözeri, şöyle devam etti:

"Çünkü hedefe oynayan bir takımız. 5 maçta 15 puan, önümüzdeki 4 maçı da kısmet olursa çok iyi geçersek 27 puana 9 maçta ulaşmış olacağız. Tabii, hedeflerimiz arasında bu da var. Zaten öyle bir periyot yakalarsak inanılmaz bir yol almış oluruz. Rakiplerin motivasyonu artacak bizi daha iyi analiz etmeye çalışacaklar. Biz kendi oyunumuzu kabul ettirip, kalitemizi sahaya yansıtırsak 4 maçı da kazanmaya adayız. Kayıpsız geçmek ve maçları adım adım, final final oynamak istiyoruz."

- Tecrübeli oyuncu avantajı

Erkan Sözeri, kadroda bulunan tecrübeli futbolcular sayesinde galibiyetlerin ardından oynanacak maçlara motive olmakta fazla sorun yaşamadıklarını vurguladı.

Kırmızı-siyahlı futbolcuların henüz maçlardan sonra şampiyonluk şarkısı söylemediğini ancak sezon başından beri şampiyonluktan söz ettiğini dile getiren Sözeri, "Bu oyuncularımızın hedefi ne kadar yükseğe koyduklarını ve hedefe nasıl odaklandıklarını gösteriyor. Soyunma odasındaki sevinç görülmeye değer ama oyuncularımız tecrübeli, keyfi, coşkuyu o gün yaşıyorlar ve o günden sonraki maça odaklanıyorlar. Bu da bizim için bir avantaj." şeklinde konuştu.

- "Genç oyuncu formayı istemeli"

Sözeri, Gençlerbirliği Kulübünün altyapısında yetişen Yıldırım Mert Çetin'in Ümit Milli Takım'a girmesinin bütün kırmızı-siyahlı camiayı gururlandırdığını dile getirdi.

Genç oyuncuların "formayı istemesi ve oynarken ısırması gerektiğini" kaydeden Sözeri, sözlerini şöyle tamamladı:

"Genç oyuncu maçlarda deyim yerindeyse ısırdığı zaman, mücadele edip, istediği zaman biz de formayı vereceğiz. Gençlere görev vermekte ısrarcı olacağız. Genç oyuncularımızdan umutluyum. Hedefe giden yolda gençlere dolu dolu şans vermek kolay değil. Onlar çalışacak biz fırsat buldukça şans vereceğiz. Benim genç oyuncularım gelecekte Türk futbolunda adlarından çok söz ettirecektir. Ben buna inanıyorum."