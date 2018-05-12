Ümit Özat'tan istifa açıklaması: Bazen...
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Kasımpaşa maçı öncesi soruları yanıtladı.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Kasımpaşa maçı öncesinde çarpıcı açıklamalar yaptı.
Antalyaspor maçı sonrası istifa kararı aldığı hatırlatılması üzerine Ümit Özat, "Zaman zaman öyle fevri kararlar verilebiliyor. İki maç var ve başkanla konuştuğumuzda da iki maçta da kalmamı istedi. Dün Antalyaspor'un aldığı mağlubiyetten sonra insan kahroluyor. Geçen hafta yenseydik bugün alacağımız galibiyet Antayaspor'un üstüne çıkmamızı sağlayacaktı. Ben son 7 maç kala da ligde kalmak için paket primin kulüp için daha önemli olacağını yönetime ve oyunculara ifade etmiştim. Çıkmadık candan tabii ki ümit kesilmez. Hayatta insanların bazı sevdikleri fişe bağlı yaşıyor ve ölmesin diye bekliyorlar. Umarım oyuncular sahada gereken fedakarlığı yaparlar." ifadelerini kullandı.
- 12.5.2018 17:30
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G.Saray’ı bırakma
Toplam 2
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Blackson Terim gelmeden önce bende gönderilmeli artık diyordum ama taffarel ile eski günlerine geri döndüğünün sinyallerini verdi.
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Fenerbahçe Kulübü, kongre tarihini açıkladı
Toplam 2
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ergin Allahim sen bizi bu bela baskandan kurtar, artik FB lilegimden utaniyorum
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Beşiktaş'ta 7 isim gönderiliyor! Listenin başında Negredo ve Lens var
Toplam 6
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TARAFTAR Negredo,Lens,Lowe,Boyko,Aras Beşiktaş'a uymadılar Gökhan Töre ve Velin'nin dönüşleri zor görünüyor.
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