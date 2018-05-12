Ümit Özat'tan istifa açıklaması: Bazen... – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    'tan istifa açıklaması: Bazen...

    Ümit Özat'tan istifa açıklaması: Bazen...

    Teknik Direktörü , Kasımpaşa maçı öncesi soruları yanıtladı.

    Teknik Direktörü , Kasımpaşa maçı öncesinde çarpıcı açıklamalar yaptı.

    Antalyaspor maçı sonrası istifa kararı aldığı hatırlatılması üzerine Ümit Özat, "Zaman zaman öyle fevri kararlar verilebiliyor. İki maç var ve başkanla konuştuğumuzda da iki maçta da kalmamı istedi. Dün Antalyaspor'un aldığı mağlubiyetten sonra insan kahroluyor. Geçen hafta yenseydik bugün alacağımız galibiyet Antayaspor'un üstüne çıkmamızı sağlayacaktı. Ben son 7 maç kala da ligde kalmak için paket primin kulüp için daha önemli olacağını yönetime ve oyunculara ifade etmiştim. Çıkmadık candan tabii ki ümit kesilmez. Hayatta insanların bazı sevdikleri fişe bağlı yaşıyor ve ölmesin diye bekliyorlar. Umarım oyuncular sahada gereken fedakarlığı yaparlar." ifadelerini kullandı.

    1. 12.5.2018 17:30
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