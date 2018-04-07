Ligde ateş hattında sıkıntılı haftalar geçiren G.Birliği, lider G.Saray'ı ağırlayacağı kritik mücadelede 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.

Ligde ateş hattında sıkıntılı haftalar geçiren G.Birliği, lider G.Saray'ı ağırlayacağı kritik mücadelede 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Başkan Murat Cavcav, "Biz rakibimizi ne kadar ciddiye alıyorsak, rakip de bizi o denli ciddiye alacak. İki takımın ligdeki durumları farklı olsa da hedefleri 3 puan olacak. G.Birliği'nin yeri burası değil, bunu en az benim kadar teknik ekip ve futbolcular da iyi biliyor" dedi.