Gençlerbirliği, lider Galatasaray’a hazır – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    , lider ’a hazır

    <a href="/index/genclerbirligi?id=d8f991bc-490d-4340-9159-7f14ac055af3" class="" rel="tag">Gençlerbirliği</a>, lider <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>’a hazır

    Ligde  ateş hattında sıkıntılı haftalar geçiren G.Birliği, lider G.Saray'ı ağırlayacağı kritik mücadelede 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.

    Ligde ateş hattında sıkıntılı haftalar geçiren G.Birliği, lider G.Saray'ı ağırlayacağı kritik mücadelede 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Başkan Murat Cavcav, "Biz rakibimizi ne kadar ciddiye alıyorsak, rakip de bizi o denli ciddiye alacak. İki takımın ligdeki durumları farklı olsa da hedefleri 3 puan olacak. G.Birliği'nin yeri burası değil, bunu en az benim kadar teknik ekip ve futbolcular da iyi biliyor" dedi.
    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:16
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