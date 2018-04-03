Düşsek de kalsak da Ümit Özat – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    Düşsek de kalsak da

    Düşsek de kalsak da Ümit Özat

    Malatya'ya 4-1 kaybeden ateş hattındaki G.Birliği'nde eleştirilerin hedefindeki isim oldu.

    Malatya'ya 4-1 kaybeden ateş hattındaki G.Birliği'nde eleştirilerin hedefindeki isim oldu. Başkan Murat Cavcav da bunun üzerine bir basın açıklaması yaptı. Cavcav özetle, "Ümit Özat'ı göndermekle hata yaptığımızı söylemiştim. Birlikte yediğimiz yemekte, 'düşeceksek seninle düşeceğiz, kalacaksak seninle kalacağız' diye kendisine söyledim" dedi.
    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:52
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