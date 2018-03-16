Gençlerbirliği, Akhisarspor'u ağırlayacak
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk edecek.
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Başkent ekibinde tedavilerine devam edilen Jailton Lourenco Da Silva ile Ahmet İlhan Özek, Akhisarspor'a karşı forma giyemeyecek. Takımla çalışmalara başlayan Siarhei Palitsevich'in durumu ise maç saatinde netleşecek.
Ligde 26. hafta maçları öncesi Gençlerbirliği 26 puanla 14., Teleset Mobilya Akhisarspor ise 33 puanla 10. sırada bulunuyor.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:53
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 3
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 BİR BEŞİKTAŞLI OLARAK ALEXİN O ŞEKİLDE YOLLANMASINA ÇOK ÜZÜLDÜM.
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Kalmak isterim
Toplam 1
Yorum
Sinan61 Dame N'Doye, Trabzonspor'a istenilen düzeyde yardımcı olamadı. Golcü olarak alındı ama katkı yüzdesi düşük. Yol verin gitsin...
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Fernando ilk 11’e
Toplam 2
Yorum
06ankara tolga ciğercininde kadıköyde galibiyeti var.borisia mönchangladback kadıköyde fenere 3 tane atmıştı.tolganın o maçta golü var
Gençlerbirliği, Akhisarspor'u ağırlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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