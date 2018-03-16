Gençlerbirliği, Akhisarspor'u ağırlayacak – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    , Akhisarspor'u ağırlayacak

    Gençlerbirliği, Akhisarspor'u ağırlayacak

    , 'in 26. haftasında yarın 'u konuk edecek.

    19 Mayıs Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı hakem yönetecek.

    Başkent ekibinde tedavilerine devam edilen Jailton Lourenco Da Silva ile , Akhisarspor'a karşı forma giyemeyecek. Takımla çalışmalara başlayan Siarhei Palitsevich'in durumu ise maç saatinde netleşecek.

    Ligde 26. hafta maçları öncesi 26 puanla 14., ise 33 puanla 10. sırada bulunuyor.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:53
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