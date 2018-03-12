Gençlerbirliği'nde Akhisarspor maçı hazırlıkları

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenmana koşuyla başlayan futbolcular, daha sonra iki gruba ayrıldı. Beşiktaş maçında forma giyen futbolcular, günü koşuyla tamamlarken, diğer isimler ise çift kale maç yaptı.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Ahmet İlhan ve Palitsevich'in yanı sıra son maçta sakatlanarak oyundan çıkan Jailton katılmadı.

Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarına devam edecek.