Gençlerbirliği'nde Akhisarspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    'nde Akhisarspor maçı hazırlıkları

    Gençlerbirliği'nde Akhisarspor maçı hazırlıkları

    'in 26. haftasında sahasında 'u ağırlayacak , bu maçın hazırlıklarına başladı.

    Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenmana koşuyla başlayan futbolcular, daha sonra iki gruba ayrıldı. Beşiktaş maçında forma giyen futbolcular, günü koşuyla tamamlarken, diğer isimler ise çift kale maç yaptı.

    Antrenmana tedavilerine devam edilen Ahmet İlhan ve Palitsevich'in yanı sıra son maçta sakatlanarak oyundan çıkan Jailton katılmadı.

    , yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:23
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