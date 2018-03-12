Gençlerbirliği'nde Akhisarspor maçı hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırlayacak Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenmana koşuyla başlayan futbolcular, daha sonra iki gruba ayrıldı. Beşiktaş maçında forma giyen futbolcular, günü koşuyla tamamlarken, diğer isimler ise çift kale maç yaptı.
Antrenmana tedavilerine devam edilen Ahmet İlhan ve Palitsevich'in yanı sıra son maçta sakatlanarak oyundan çıkan Jailton katılmadı.
Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:23
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Vagner Love'dan ayrılık sinyali!
Toplam 12
Yorum
tarafsız bölge Böyle oynayacaksa ayrılmasında hayır var.
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Avrupa aşkına
Toplam 11
Yorum
kerem yan tarafta puan tablosu var bidaha bak bakalım hangi şampiyonlar ligine gidebiliyorsun?
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Avrupa aşkına
Toplam 11
Yorum
kerem yan tarafta puan tablosu var bidaha bak bakalım hangi şampiyonlar ligine gidebiliyorsun?
Gençlerbirliği'nde Akhisarspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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