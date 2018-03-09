Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır – Fotomaç – 09 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    , maçına hazır

    Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır

    , 'in 25. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını tamamladı.

    Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenmana koşuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, dar alanda top kapma oyununun ardından hız artırmaya yönelik çalışmalar yaptı.

    Başkent ekibinin idmanına tedavilerine devam edilen Siarhei Palitsevich, Luccas Claro Dos Santos, ve Ahmet Oğuz katılmadı.

    Kırmızı-siyahlı kafile, antrenmanın ardından kara yoluyla 'a hareket etti.

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN