Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenmana koşuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, dar alanda top kapma oyununun ardından hız artırmaya yönelik çalışmalar yaptı.
Başkent ekibinin idmanına tedavilerine devam edilen Siarhei Palitsevich, Luccas Claro Dos Santos, Ahmet İlhan Özek ve Ahmet Oğuz katılmadı.
Kırmızı-siyahlı kafile, antrenmanın ardından kara yoluyla İstanbul'a hareket etti.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:47
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Mertcan'dan itiraf
Toplam 4
Yorum
argon Eğer almışlarsa iyi yapmışlar. Çok yetenekli bir futbolcu. Beşiktaş ın yeni Şifo su olabilir..
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Fikret Orman: "Quaresma'nın yaptığı hareketi..."
Toplam 2
Yorum
fener fener kollanıyor, ya ceza almıyorlar yada indiriyorlar fernandaonun yaptıgını başka ülkede olsa futbol hayatı biterdi
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Dünya yıldızının hesabından F.Bahçe paylaşımı
Toplam 3
Yorum
Ahmet Ç Bu Ayyıldız tim kadar gereksz bir hacker grubu görmedm anca facebook insta patlatırlar milli duyguları kullanarak reklam yaparlr hepsi yalan
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