Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı öncesi 5 eksik
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Başkent ekibinde tedavilerine devam edilen Luccas Claro, Palitsevich, Dialo, Ahmet Oğuz ve Ahmet İlhan Özek antrenmana katılmadı
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenmana koşu ve dar alanda top kapma oyunuyla başlayan futbolcular, taktik çift kale maçla idmanı tamamladı.
Başkent ekibinde tedavilerine devam edilen Luccas Claro, Palitsevich, Dialo, Ahmet Oğuz ve Ahmet İlhan Özek antrenmana katılmadı.
Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanın ardından İstanbul'a gidecek.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 21:55
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
Muhammed Az bile bir bjk li olarak böyle insanları barındırmamak gerekiyor.
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
MUSTAFA OLÇAY HER KİM Kİ FEDERASYON VE HAKEMLER BJK Yİ TUTUYOR DİYOR ONA BAŞKA BİRŞEY TUTTURACAĞIM..!!
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Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Toplam 3
Yorum
amad yillar dan beri besiktas hakemlere federosyona batiyor gs fc ayirin kendi liglerini kursunlar
Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı öncesi 5 eksik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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