Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı öncesi 5 eksik – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    'nde maçı öncesi 5 eksik

    <a href="/index/genclerbirligi?id=d8f991bc-490d-4340-9159-7f14ac055af3" class="" rel="tag">Gençlerbirliği</a>'nde <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> maçı öncesi 5 eksik

    , 'in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü. Başkent ekibinde tedavilerine devam edilen Luccas Claro, Palitsevich, Dialo, Ahmet Oğuz ve antrenmana katılmadı

    Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenmana koşu ve dar alanda top kapma oyunuyla başlayan futbolcular, taktik çift kale maçla idmanı tamamladı.

    Başkent ekibinde tedavilerine devam edilen Luccas Claro, Palitsevich, Dialo, Ahmet Oğuz ve antrenmana katılmadı.

    Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanın ardından İstanbul'a gidecek.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:55
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