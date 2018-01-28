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    28 Ocak 2018, Pazar
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    'nde mesaisi

    Gençlerbirliği'nde Beşiktaş mesaisi

    , 'nda 30 Ocak Salı günü deplasmanda ile yapacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarına başladı.

    Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koşu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, top kapma oyunundan sonra çift kale maç yaptı.

    Tedavilerine devam edilen Elvis Manu ve kaleci Nihat Şahin, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

    Kart cezalısı Petar Skuletic'in forma giyemeyeceği maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-siyahlılar, idmanın ardından İstanbul'a gidecek.

    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 14:13
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