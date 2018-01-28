Gençlerbirliği'nde Beşiktaş mesaisi
Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda 30 Ocak Salı günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarına başladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koşu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, top kapma oyunundan sonra çift kale maç yaptı.
Tedavilerine devam edilen Elvis Manu ve kaleci Nihat Şahin, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Kart cezalısı Petar Skuletic'in forma giyemeyeceği Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-siyahlılar, idmanın ardından İstanbul'a gidecek.
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 14:13
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Şike anıtı tanıtılacak
Toplam 6
Yorum
Egeli FB li Eger ts bursanin smpyn oldugu yil FByi engellemeseydi FB smpyn olacakti sonrasinda 2010-2011 ts smpynlugunu engellleyip FB smpyn oldu olay
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Belhanda Almanya yolcusu!
Toplam 13
Yorum
gs1905 patonu alın.
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Tosic'in menajerinden transfer sözleri
Toplam 2
Yorum
md Yalancı Rıza hoca.hani bjk nin hiçbir futbolcusunu istemiyoruz demişti.Bjk nin futbolcularını beğenmiyor havasında.İçinde kin yatıyor bunun
Gençlerbirliği'nde Beşiktaş mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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