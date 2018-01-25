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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    , 'u konuk edecek

    Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor'u konuk edecek

    , 'in 19. haftasında yarın 'u konuk edecek.

    19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.

    Başkent ekibinde kart cezalısı ile tedavilerine devilen Elvis Manu ve , 'a karşı görev alamayacak.

    Kırmızı-siyahlılarda takımla çalışmalara başlayan Luccas Claro'nun durumunun maç saatinde netleşeceği, yeni transfer Stephane Sessegnon'un ise lisansının yetiştirilmeye çalışıldığı bildirildi.

    Sezona başlayıp 3. haftadan sonra yollarını ayırdığı 'ı 9 maçlık döneminin ardından 13. hafta öncesi yeniden göreve getiren , genç teknik adamla ligde oynadığı son 5 maçı kaybetmedi.

    Kırmızı-siyahlılar, 4 galibiyet, 5 beraberlik, 9 yenilgi sonrasında topladığı 17 puanla 15. sırada bulunuyor. Ligde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 10 yenilgi alan Konya temsilcisi ise 16 puanla 17. sırada yer alıyor.

    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:01
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