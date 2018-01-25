Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor'u konuk edecek
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 19. haftasında yarın Atiker Konyaspor'u konuk edecek.
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.
Başkent ekibinde kart cezalısı Zeki Yavru ile tedavilerine devilen Elvis Manu ve Nihat Şahin, Atiker Konyaspor'a karşı görev alamayacak.
Kırmızı-siyahlılarda takımla çalışmalara başlayan Luccas Claro'nun durumunun maç saatinde netleşeceği, yeni transfer Stephane Sessegnon'un ise lisansının yetiştirilmeye çalışıldığı bildirildi.
Sezona başlayıp 3. haftadan sonra yollarını ayırdığı Ümit Özat'ı 9 maçlık Mesut Bakkal döneminin ardından 13. hafta öncesi yeniden göreve getiren Gençlerbirliği, genç teknik adamla ligde oynadığı son 5 maçı kaybetmedi.
Kırmızı-siyahlılar, 4 galibiyet, 5 beraberlik, 9 yenilgi sonrasında topladığı 17 puanla 15. sırada bulunuyor. Ligde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 10 yenilgi alan Konya temsilcisi ise 16 puanla 17. sırada yer alıyor.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:01
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Ekmeğimizi yiyen bizi satamaz
Toplam 3
Yorum
serr kendi takımının içinden a.albayrak açıkladı sen neyi yalanlıyorsun
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Fotomaç dev maçın nabzını tutuyor
Toplam 1
Yorum
Taner39 Trabzonun gücü taraftarı çok doğru bir söz.Bu maçı ya Fenerbahçe kazanır.Yada Trabzonun büyük gücü taraftar sahaya iner.Maç yarıda kalır.
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Başkandan büyük neşter
Toplam 6
Yorum
rte ne yaarsan yap son çırpınışların.gs başkanı dursun özbek gibi düşeceksin.mayıs ayında sayın ali koç kesin başkan olacaktır.
Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor'u konuk edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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