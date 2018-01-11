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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Deniz Yılmaz Gençlerbirliği’nde

    , 'la yollarını ayırdı. 30 yaşındaki futbolcu, ile 1.5 yıllığına anlaşma sağladı.

    , kadro planlamasında düşünmediği ile yollarını ayırdı. 30 yaşındaki futbolcunun menajeri dün yeşil-beyazlı takımın kampına katıldı ve son karar verildi. Yılmaz, 675 bin Euro karşılığında 1.5 yıllığına ile anlaştı. Deniz Yılmaz'ın daha önce de Ankara'ya iki kere gittiği ancak anlaşmadan geri döndüğü öğrenildi.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:23
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