Bursaspor, Deniz Yılmaz'la yollarını ayırdı. 30 yaşındaki futbolcu, Gençlerbirliği ile 1.5 yıllığına anlaşma sağladı.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:23
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Herkes bunu merak ediyor: Türk Telekom Stadı'nda ne olacak?
Toplam 28
Yorum
Mert ne olacak başakşehir galatasaraydan iyi bir takım daha iyi yönetiliyor hocasıda terimden iyi ne yapacaktı doğru olanı yapmış
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Senelik 15 milyon tl
Toplam 3
Yorum
babuli Cenk abi , ben senin uzaktan akrabanımmm bilgin olsun abimm benim :)
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Performansları tavana vuracak
Toplam 5
Yorum
SENDEN. YANİ ESKİ GS YI. İÇER DE İYİYİZ DEPLASMANDA KÖTÜYÜZ DİYEMEZSİN İMPARATOR. GS İÇERDE NE İSE DIŞARDA DA O OLMALI. BİZ BU GS YI SENİNLE GÖRDÜK. BUNU İSTİYORUZ
Deniz Yılmaz Gençlerbirliği’nde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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