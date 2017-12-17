 ‘Önemli bir puan’ – Fotomaç – 17 Aralık 2017 ;
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    17 Aralık 2017, Pazar
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    ‘Önemli bir puan’

    ‘Önemli bir puan’
    G.BİRLİĞİ Teknik Direktörü Ümit Özat, Kasımpaşa maçını değerlendirdi. Özat "2. yarı iyiydik. Futboldan memnunum. Önemli bir puan aldık. Bu beraberliklerin değeri ileride anlaşılacaktır" dedi. Özat savunma kurgularının da oturduğunu belirtti.
    1. 17 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:10
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