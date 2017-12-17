G.BİRLİĞİ Teknik Direktörü Ümit Özat, Kasımpaşa maçını değerlendirdi. Özat "2. yarı iyiydik. Futboldan memnunum. Önemli bir puan aldık. Bu beraberliklerin değeri ileride anlaşılacaktır" dedi. Özat savunma kurgularının da oturduğunu belirtti.