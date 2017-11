Özat geldi, ortalık karıştı!..

Yaşadığı teknik direktör kriziyle gündeme gelen Gençlerbirliği’nde ekim ayında istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri, Başkan Murat Cavcav ve Teknik Direktör Ümit Özat’ın istifası için imza kampanyası başlattı. Yapılan açıklamada, “Gençlerbirliği’nin kötü gün akçesi diye yıllarca biriktirdiklerini göz kırpmadan harcayanlar şerefiyle düşmekten bahsedemez. Gençlerbirliği, kendi başkanı tarafından kümeye düşürülemez” denildi.

Süper Lig'de ardı ardına alınan kötü sonuçların ardından görevine ligin 3'üncü haftasına görevine son verilen Ümit Özat'ı yeniden teknik direktörlük koltuğuna getirerek gündem olan Gençlerbirliği Spor Kulübü'nde ekim ayında istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri, hem Ümit Özat'ın hem de Murat Cavcav yönetiminin istifasını istedi. İnternet üzerinden Cavcav ve Özat'ın istifası için imza kampanyası başlatan eski yöneticilerin yaptığı açıklamada, Cavcav yönetiminin Gençlerbirliği tarihinin en pahalı ve en kötü kadrosunu kurduğu belirtildi.



Açıklamada, "Gençlerbirliği düşürülemez, kamuoyuna ve centilmen Gençlerbirliği taraftarına sesleniyoruz. Herkesin malumu olduğu üzere Onursal Başkanı İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonda Gençlerbirliği Spor Kulübü tarihinin en pahalı ve en başarısız kadrosunu kurmuştur. Başkanlık koltuğunda oturan Murat Bey, gerek yönetim kurulunda gerekse basın önünde defalarca kulübün bu sezonki transferlerini bizzat kendisinin yaptığını söylemiştir. Kendisini uyaran, yardımcı olmak isteyen, eleştiren herkese 'Kadromuz iyi, transferlerimize güveniyorum, kimse karışmasın' yanıtını vermiştir. Sezon başında alınan kötü sonuçlar üzerine, kimselere danışmadan bir gecede Ümit Özat'ı kovmuş yerine yine kimselere danışmadan Mesut Bakkal'ı teknik direktör olarak getirmiştir. Şu ana kadar takımın topladığı 8 puanın 7'sini de Bakkal'ın yönetimindeki kadrolar kazanmıştır" denildi.



Özat'ın sportif başarısızlığının yanı sıra Geçlerbirliği kültürüne yakışmayan hal ve davranışlara sahip bir kişi olduğunun vurgulandığı açıklamada şunlara yer verildi:"Gençlerbirliği Spor Kulübü başkanlık koltuğunda oturan Murat Bey, bütün bu yanlışlarına 20 Kasım 2017 tarihinde bir yenisini eklemiştir. Bütün ülkeyi şaşırtan, kulübü futbol kamuoyunda rencide eden yeni bir karara imza atmış, sportif başarısızlığı bir yana kulüp kültürüne yakışmayan hal ve davranışlarıyla malum Ümit Özat'ı tekrar teknik direktör yapmıştır. Murat Bey bu sefer bu garip kararına itiraz edenlere karşı kendini 'Takımı o kurdu' diye savunmaktadır."



"Gençlerbirliği, başkanlık koltuğunda oturan Murat Bey'in egosunu tamir edeceği pahalı bir oyuncak değildir"

Murat Cavcav ile Ümit Özat arasında tuhaf bir fikir birlikteliği olduğunun aktarıldığı açıklamada, Gençlerbirliği'nin bu sefil tiyatronun dekoru, bu rezil ilişkinin paravanı, bu komik kararın kurbanı olamayacağı vurgulandı. Takımın kurullarında görev yapmış eski ve yeni bütün yöneticilerin, camianın büyüklerinin, kırmızı kara formayı ıslatmış eski futbolcuların ve Gençlerbirliği taraftarlarının Cavcav yönetimine karşı çıkmaya davet edildiği açıklamada, "Gençlerbirliği, başkanlık koltuğunda oturan Murat Bey'in egosunu tamir edeceği pahalı bir oyuncak değildir. Kulübümüzün bütün kurullarında görev alan değerli üyelerimizi, eski ve yeni bütün yöneticilerimizi, camianın büyüklerini, kırmızı kara formayı ıslatmış eski futbolcularımızı ve centilmen taraftarımızı ses çıkarmaya, aklını niyetleri ve kifayetleri meçhul insanlara teslim eden bu anlayışa dur demeye davet ediyoruz. Eğer önümüzdeki haftalara ve transfer dönemine mevcut başkan, teknik kadro ve menajerlerle girilirse, Gençlerbirliği kasasındaki son kuruş bir yana, mazisindeki şan ve şerefi de kaybetmeye başlayacaktır. Gençlerbirliği'nin kötü gün akçesi diye yıllarca biriktirdiklerini göz kırpmadan harcayanlar şerefiyle düşmekten bahsedemez.

Gençlerbirliği, kendi başkanı tarafından kümeye düşürülemez" ifadelerine yer verildi.



Açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

"Bu yüzden, bir an önce, her türlü platformda, basın organlarında, sosyal medya mecralarında, kulüp tesislerinde ve stadyumda itirazımızı seslendirmeli, bulduğumuz her fırsatta karşılaştığımız her insanı bu aymazlıktan haberdar etmeliyiz. Gençlerbirliği ışıkları başkentimizden Türk futboluna yayılan bir yıldızdır. Gençlerbirlikli olalım olmayalım, bu yıldızın üstelik bizzat başkanlık koltuğunda oturan Murat Bey ve akıl hocası Ümit Özat tarafından karartılmasına izin vermeyelim."