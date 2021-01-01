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Teknik Direktörü Marius Sumudica'dan flaş sözler! "'la bugün oynasak her şey farklı olurdu"

'de bu sezon şu ana kadar çıktığı 14 maçta tek yenilgisini ilk hafta 'a karşı alan , 27 puanla lider sarı-kırmızılıların sadece 2 puan gerisinde bulunuyor. ekibinin bu başarısında en büyük paya sahip olan teknik direktör Marius Sumudica, takımın son durumunu ve hedeflerini 'a anlatırken, Galatasaray ve hakkında da dikakt çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 12:19
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'dan flaş sözler! "Galatasaray'la bugün oynasak..."

'in bu sezonki en flaş takımı 'nde teknik direktör Marius Sumudica, başarının sırrını açıkladı. 27 puanla, lider 'ın sadece 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunan ve tek mağlubiyetini de ilk hafta 'a karşı alan ekibinin başarılı teknik direktörü, 'ne verdiği röportajda dikakt çeken ifadeler kullandı.

İşte soru-cevap şeklinde yapılan röportajdan öne çıkanlar:

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'dan flaş sözler! "Galatasaray'la bugün oynasak..."

Sumudica'yı sahada hırslı, çalışkan biri olarak tanıyoruz. Saha dışında nasıl bir insansınız?
Sahada her zaman takımımı motivasyon olarak üst düzeyde tutmaya çalışan bir teknik direktörüm. Elbette insanlar bizler hakkında sadece televizyon başında gördükleri üzerinden yorum yapıyorlar. Beni biraz olsun tanıyan insanlar, dışarıda ne kadar sakin olduğumu bilirler. Her zaman pozitif biriyim, insanlara gülümsemeyi seviyorum.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'dan flaş sözler! "Galatasaray'la bugün oynasak..."

Gaziantep'ten ayrılacağınız yönünde söylentilerin doğru olmadığını açıkladınız. Gaziantep'teki çalışma ortamınızla ilgili neler anlatırsınız?
, 'de tarihinin ikinci sezonunu yaşıyor. Burada insanlar başarıya aç ve bunun için mücadele ediyorlar. Taraftarımızla, şehrimizle, yönetimimizle birlikte burayı 'nin en büyük kulüplerinden birine çevirebiliriz. Ancak bunu yaparken her zaman el ele olmak zorundayız. Bu şehirden ayrılmak istemiyorum. Gaziantep'te yakalayabileceğimiz tüm başarıları kazanmak adına şehrimizle, takımımızla, yönetimimizle çalışmaya devam edeceğiz.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'dan flaş sözler! "Galatasaray'la bugün oynasak..."

Türkiye'de büyük takım çalıştırma hedefiniz var mı?
Bir röportajınızda 'Büyük takımı şampiyon yaparım' açıklamasında bulunmuştunuz. Herkesin bir hedefi vardır, büyük takımlarda oynamak ve çalışmak gibi. Bu da bir insan olarak elbette hedef ve iddialarım arasında bulunuyor. Büyük takımlarda çalışmak, oralarda milyonlarca insanın desteğini arkanda hissetmek çok önemli bir güç… Şu an Gaziantep'teyim ve burası da gerçekten çok büyük ve önemli bir şehir. Ama insan her zaman hedefini daha ileri olarak düşünmek zorunda.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'dan flaş sözler! "Galatasaray'la bugün oynasak..."

HEDEFİM YOK AMA HAYALLERİM VAR
Yenilmezlik serisi 13 maça çıktı. Ama bir taraftan da en çok beraberlik alan takım Göztepe'den sonra sizsiniz. Bu performansı nasıl değerlendireceksiniz?

Ligdeki her puan gerçekten çok kıymetli. Tarih boyunca da futbolda bunun örneklerini gördük. Bir puan belki sizi şampiyon yapabilir, belki de küme düşürebilir. de rekabet seviyesi olarak çok üst düzeyde, o yüzden hata yapma şansınız kalmıyor. Kişisel olarak bir hedefim yok ama elbette hayallerim var. Benim şu an tek motive olduğum şey, her maçı kazanabilmek adına oyuncularımla birlikte savaşmak. Onlar da benim gibi düşündükçe, sahada neler yaptıklarımızı herkes görüyor. Zaten herkes Gaziantep Futbol Kulübü'nün oyun anlayışını, başarısını konuşarak bunu ispatlıyor.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'dan flaş sözler! "Galatasaray'la bugün oynasak..."

'A KOLAY LOKMA OLMAZDIK
14 maçta tek yenilgi, o da ilk haftada oynadığınız Galatasaray'a karşı. Bugün oynasanız farklı bir sonuç olur muydu?

Bundan gerçekten adım gibi eminim ki, Galatasaray'la eğer bugün oynasak her şey çok farklı olurdu. Pandemi nedeniyle sezon öncesi zaman çok kısıtlıydı ve şu an takımımızın önemli oyuncularından Dicko ve Mirallas aramıza dahi katılmamıştı. Bunu sadece ben değil taraftarı da düşünüyordur. Şu anki performansımız ve takımımızla sahada olsaydık, asla o kadar kolay bir lokma olmazdık bunu biliyorum.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'dan flaş sözler! "Galatasaray'la bugün oynasak..."

TERİM'LE HAYAT ÜZERİNE KONUŞTUK
Türkiye'deki başarınızı takdir eden teknik direktörler oldu mu? Fatih Terim'in aradığını söylemiştiniz, neler konuştunuz?

'de hiçbir teknik adam bu skorlardan dolayı aramadı. Sadece sevdiğim isimlerle elbette bir dostluğumuz oluşuyor. Konuşmak için skorların veya maçların bir önemi yoktur. Fatih Terim'le geçtiğimiz günlerde hayat üzerine bir konuşmamız olmuştu. O yüzden skorlar veya lig üzerine görüştüğüm bir teknik direktör yoktur.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'dan flaş sözler! "Galatasaray'la bugün oynasak..."

BİLİC'İN TAKIMINI UEFA'DA ELEDİM TÜRKİYE KUPASI'NI ALMAK İSTİYORUM
"ÜLKEMDE Astra Giurgiu, ben görev yaptığım sürede güçlü takımlar arasında gösterilmiyordu. Ancak orada da çok iyi bir hava yakaladık. Lig ve kupa şampiyonluğunu kazandık. Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'ı UEFA Kupası'nda elemeyi başardım. Kupası bu ülkenin en değerli turnuvalarının başında geliyor. Şu an son 16 takım arasına adımızı yazdırmayı başardık. Biliyoruz ki bu ülkenin Avrupa'ya açılan kapılarından bir tanesi ve gerçekten çok önemsiyorum. Asıl turnuva şu andan itibaren başlıyor. Konyaspor ile oynayacağız. Amacımız ligdeki iyi gidişatımızı kupada da sürdürüp Türkiye'de kupa kazanmak."

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'dan flaş sözler! "Galatasaray'la bugün oynasak..."

TÜRKİYE BENİM İKİNCİ VATANIM
Türk vatandaşı olmak için başvuru yaptınız. Neler söylersiniz?

için her zaman söylediğim bir kelime var, burası benim ikinci vatanım. Bu ülke, tarihi boyunca hep başarılı insanlar çıkarmıştır ve her zaman saygılı ve sıcakkanlılar. Burada olmaktan dolayı kendimi mutlu ve şanslı hissediyorum. Romanya'ya da birçok konuda benzerlik gösteriyor insanlar. Bu da bana rahat bir çalışma ortamı sağlıyor. de bu konuda özel bir şehir ve herkes bana saygı duyuyor. Her zaman tanımasam da onlara yakın olmaya çalışıyorum. Aldığımız galibiyetler tamamen bu şehrin ve takımımızın ortak başarısıdır. Gaziantep şehrini mutlu etmeye devam etmek istiyorum.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'dan flaş sözler! "Galatasaray'la bugün oynasak..."

İMZA ATTIĞIM GÜN BİR SÖZ VERDİM
Marius Sumudica için ligdeki sıralama sürpriz mi, yoksa bu başarı grafiğine göre normal bir sonuç mu? Şampiyonluktan söz edilebilir mi?
Benim hedefim bu sezon ligi ilk 10'da bitirebilmek. 'e imza attığım gün bu şehre bir söz vermiştim, asla bu takımı ilk on sıranın altında görmeyeceksiniz diye. Geçen sezon lig boyunca bu sözümü tuttum ve ligi sekizinci sırada tamamlamayı başardık. Ama birkaç maç iyi gittik diye, rehavete girecek bir insan değilim. Bu sezon da hedefimiz ilk on sıra ama yapabileceğimizin en iyisini yapmak istiyoruz. Her maçı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapan bir takım izletmeyi sürdürmek istiyorum.

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