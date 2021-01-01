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Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'dan flaş sözler! "Galatasaray'la bugün oynasak her şey farklı olurdu"
Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar çıktığı 14 maçta tek yenilgisini ilk hafta Galatasaray'a karşı alan Gaziantep FK, 27 puanla lider sarı-kırmızılıların sadece 2 puan gerisinde bulunuyor. Güneydoğu ekibinin bu başarısında en büyük paya sahip olan teknik direktör Marius Sumudica, takımın son durumunu ve hedeflerini Sabah'a anlatırken, Galatasaray ve Fatih Terim hakkında da dikakt çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler...
Süper Lig'in bu sezonki en flaş takımı Gaziantep Futbol Kulübü'nde teknik direktör Marius Sumudica, başarının sırrını açıkladı. 27 puanla, lider G.Saray'ın sadece 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunan ve tek mağlubiyetini de ilk hafta G.Saray'a karşı alan Güneydoğu ekibinin başarılı teknik direktörü, Sabah Gazetesi'ne verdiği röportajda dikakt çeken ifadeler kullandı.
İşte soru-cevap şeklinde yapılan röportajdan öne çıkanlar:
Sumudica'yı sahada hırslı,çalışkan biri olarak tanıyoruz.Saha dışında nasıl bir insansınız? Sahada her zaman takımımı motivasyon olarak üst düzeyde tutmaya çalışan bir teknik direktörüm. Elbette insanlar bizler hakkında sadece televizyon başında gördükleri üzerinden yorum yapıyorlar. Beni biraz olsun tanıyan insanlar, dışarıda ne kadar sakin olduğumu bilirler. Her zaman pozitif biriyim, insanlaragülümsemeyi seviyorum.
Gaziantep'ten ayrılacağınız yönünde söylentilerindoğru olmadığını açıkladınız. Gaziantep'tekiçalışma ortamınızla ilgili neler anlatırsınız? Gaziantep FK, Süper Lig'de tarihinin ikinci sezonunu yaşıyor. Burada insanlar başarıya aç ve bununiçin mücadele ediyorlar. Taraftarımızla, şehrimizle, yönetimimizle birlikte burayı Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine çevirebiliriz. Ancak bunu yaparken her zaman el ele olmak zorundayız. Bu şehirdenayrılmak istemiyorum. Gaziantep'te yakalayabileceğimiztüm başarıları kazanmak adına şehrimizle,takımımızla, yönetimimizle çalışmaya devamedeceğiz.
Türkiye'de büyük takım çalıştırma hedefinizvar mı? Bir röportajınızda 'Büyük takımı şampiyonyaparım' açıklamasında bulunmuştunuz. Herkesin bir hedefi vardır, büyük takımlarda oynamak ve çalışmak gibi. Bu da bir insan olarak elbette hedef ve iddialarım arasında bulunuyor. Büyük takımlarda çalışmak, oralarda milyonlarca insanın desteğini arkanda hissetmek çok önemli bir güç… Şu anGaziantep'teyim ve burası da gerçekten çok büyükve önemli bir şehir. Ama insan her zaman hedefinidaha ileri olarak düşünmek zorunda.
HEDEFİM YOK AMA HAYALLERİM VAR Yenilmezlik serisi 13 maça çıktı.Ama bir taraftan da en çok beraberlikalan takım Göztepe'den sonra sizsiniz.Bu performansı nasıl değerlendireceksiniz?
Ligdeki her puan gerçektençok kıymetli. Tarih boyuncada futbolda bunun örneklerini gördük.Bir puan belki sizi şampiyon yapabilir,belki de küme düşürebilir. Türkiyede rekabet seviyesi olarak çok üst düzeyde,o yüzden hata yapma şansınız kalmıyor.Kişisel olarak bir hedefim yok amaelbette hayallerim var. Benim şu an tekmotive olduğum şey, her maçı kazanabilmekadına oyuncularımla birlikte savaşmak.Onlar da benim gibi düşündükçe,sahada neler yaptıklarımızı herkes görüyor.Zaten herkes Gaziantep Futbol Kulübü'nünoyun anlayışını, başarısını konuşarakbunu ispatlıyor.
G.SARAY'A KOLAYLOKMA OLMAZDIK 14 maçta tek yenilgi, o da ilk haftada oynadığınız Galatasaray'akarşı. Bugün oynasanız farklı bir sonuç olur muydu?
Bundan gerçekten adım gibi eminim ki, Galatasaray'la eğer bugünoynasak her şey çok farklı olurdu. Pandemi nedeniyle sezon öncesizaman çok kısıtlıydı ve şu an takımımızın önemli oyuncularındanDicko ve Mirallas aramıza dahi katılmamıştı. Bunu sadece bendeğil Galatasaray taraftarı da düşünüyordur. Şu anki performansımızve takımımızla sahada olsaydık, asla o kadarkolay bir lokma olmazdık bunu biliyorum.
TERİM'LE HAYAT ÜZERİNE KONUŞTUK Türkiye'deki başarınızı takdir eden teknik direktörleroldu mu? Fatih Terim'in aradığını söylemiştiniz,neler konuştunuz?
Türkiye'de hiçbir teknik adam bu skorlardandolayı aramadı. Sadece sevdiğim isimlerle elbettebir dostluğumuz oluşuyor. Konuşmakiçin skorların veya maçların bir önemi yoktur.Fatih Terim'le geçtiğimiz günlerdehayat üzerine bir konuşmamız olmuştu.O yüzden skorlar veya lig üzerine görüştüğümbir teknik direktör yoktur.
BİLİC'İN TAKIMINI UEFA'DA ELEDİM TÜRKİYE KUPASI'NI ALMAK İSTİYORUM "ÜLKEMDE Astra Giurgiu, ben görev yaptığım sürede güçlü takımlar arasında gösterilmiyordu. Ancak orada da çok iyi bir hava yakaladık. Lig ve kupa şampiyonluğunu kazandık. Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'ı UEFA Kupası'nda elemeyi başardım. Türkiye Kupası bu ülkenin en değerli turnuvalarının başında geliyor. Şu an son 16 takım arasına adımızı yazdırmayı başardık. Biliyoruz ki bu ülkenin Avrupa'ya açılan kapılarından bir tanesi ve gerçekten çok önemsiyorum. Asıl turnuva şu andan itibaren başlıyor. Konyaspor ile oynayacağız. Amacımız ligdeki iyi gidişatımızı kupada da sürdürüp Türkiye'de kupa kazanmak."
TÜRKİYE BENİM İKİNCİ VATANIM Türk vatandaşı olmak için başvuruyaptınız. Neler söylersiniz?
Türkiye için her zaman söylediğimbir kelime var, burası benim ikinci vatanım.Bu ülke, tarihi boyunca hep başarılıinsanlar çıkarmıştır ve her zamansaygılı ve sıcakkanlılar. Burada olmaktandolayı kendimi mutlu ve şanslı hissediyorum.Romanya'ya da birçok konudabenzerlik gösteriyor insanlar. Buda bana rahat bir çalışmaortamı sağlıyor.Gaziantep de bu konuda özelbir şehir ve herkes bana saygıduyuyor. Her zaman tanımasamda onlara yakın olmaya çalışıyorum.Aldığımız galibiyetler tamamenbu şehrin ve takımımızın ortakbaşarısıdır. Gaziantep şehrini mutluetmeye devam etmek istiyorum.
İMZA ATTIĞIM GÜN BİR SÖZ VERDİM Marius Sumudica için ligdeki sıralama sürpriz mi, yoksa bu başarı grafiğine göre normal bir sonuç mu? Şampiyonluktan söz edilebilir mi? Benim hedefim bu sezon ligi ilk 10'da bitirebilmek. Gaziantep'e imza attığım gün bu şehre bir söz vermiştim, asla bu takımı ilk on sıranın altında görmeyeceksiniz diye. Geçen sezon lig boyunca bu sözümü tuttum ve ligi sekizinci sırada tamamlamayı başardık. Ama birkaç maç iyi gittik diye, rehavete girecek bir insan değilim. Bu sezon da hedefimiz ilk on sıra ama yapabileceğimizin en iyisini yapmak istiyoruz. Her maçı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapan bir takım izletmeyi sürdürmek istiyorum.