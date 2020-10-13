Mirallas ses getirdi

G.AntepFK, Kevin Mirallas'ın transferinin dünyada ses getirdiğini açıkladı. Sosyal medya ve haber siteleri üzerinden yapılan araştırmalarda, 47 milyon 652 bin 517 kişi, Mirallas'ın transferi hakkında etkileşimde bulundu. Gaziantep'in simge lezzetlerinden baklava temasının kullanıldığı transfer açıklamasının ardından milyonlarca futbolsever, videoyla alakalı beğeni yorumları yaptı. Mirallas transferi başta Avrupa olmak üzere dünya basınında da geniş yer buldu. Başkan Mehmet Büyükekşi Mirallas transferi hakkında, "Sadece kulübümüz için değil şehrimiz için de büyük bir etki yarattı" ifadelerini kullandı.