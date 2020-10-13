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Mirallas ses getirdi

FK’nin dünyaca ünlü Belçikalı transferi Mirallas için ve haber siteleri üzerinden 47 milyon 652 bin 517 kişi, etkileşimde bulundu.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 23:22 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 06:50
Mirallas ses getirdi
G.Antep FK, Kevin Mirallas'ın transferinin dünyada ses getirdiğini açıkladı. ve haber siteleri üzerinden yapılan araştırmalarda, 47 milyon 652 bin 517 kişi, Mirallas'ın transferi hakkında etkileşimde bulundu. 'in simge lezzetlerinden baklava temasının kullanıldığı açıklamasının ardından milyonlarca futbolsever, videoyla alakalı beğeni yorumları yaptı. Mirallas transferi başta Avrupa olmak üzere dünya basınında da geniş yer buldu. Başkan Mirallas transferi hakkında, "Sadece kulübümüz için değil şehrimiz için de büyük bir etki yarattı" ifadelerini kullandı.
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