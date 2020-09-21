Antep’e 90+5 şoku

Sezona Galatasaray yenilgisiyle başlayan Gaziantep, bir şok da evinde yaşadı. Ligin yeni ekibi Karagümrük önünde 26'da Zukanovic'in attığı golle 1-0 geriye düşen ev sahibi ekip, 53'te Kana Biyik ve 59'da Andre'nin attığı gollerle 2-1 öne geçti. Geriden geldiği maçta 3 puana çok yaklaşan ve son bölümde oyunu korumaya çalışan Gaziantep, 90+5'te adeta yıkıldı. Karagümrük'ün ilk golünü atan Zukanovic'in pasını Mevlüt Erdinç ağlarla buluşturdu ve mücadele 2-2 berabere sonuçlandı.

ŞANSSIZ BİR GÜNDEYİZ

Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, ikinci yarıda iyi bir oyunla skoru 1-0'dan 2-1'e getirdiklerini belirterek, "Mücadelemiz iyiydi. Ancak son anlarda yapılmaması gereken bir hata yaptık. Şanssız bir gündeyiz. Kazanacağımız maçta 2 puan kaybettik" diye konuştu.