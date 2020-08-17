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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Antep'in Sambacısı yarın geliyor

Antep'in Sambacısı yarın geliyor

Transferin hareketli kulübü FK'de , çalışmaları hakkında bilgi verdi. Özmen, "'nın Gremio takımından forvet Andre ve ile anlaşma sağladık. (yarın) günü kampa katılacak" dedi.

Transferin hareketli kulübü FK'de , çalışmaları hakkında bilgi verdi. Özmen, "'nın Gremio takımından forvet Andre ve ile anlaşma sağladık. (yarın) günü kampa katılacak" dedi. Özmen, Sumudica'nın eski takımı Astra'dan golcü Alibec için de resmi teklif ilettiklerini belirtti. 29 yaşındaki Rumen golcü, Romanya'da Astra formasıyla geçen sezon 26 maçta 14 gol, 11 asistle oynadı.
  1. 17.8.2020
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