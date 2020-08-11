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11 Ağustos 2020, Salı
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Maxim de bitmek üzere

Maxim de bitmek üzere

, geride kalan sezonun kiralık olarak forma giyen Rumen orta saha oyuncusu 'i renklerine bağlama yolunda kendisi ve kulübüyle prensipte anlaştı.

, geride kalan sezonun kiralık olarak forma giyen Rumen orta saha oyuncusu 'i renklerine bağlama yolunda kendisi ve kulübüyle prensipte anlaştı. Bonservisi 'nın Maniz 05 takımında olan Maxim ile bu hafta içinde imzaların atılabileceği belirtildi.

  1. 11.8.2020
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