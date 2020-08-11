Maxim de bitmek üzere

Gaziantep, geride kalan sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Maxim'i renklerine bağlama yolunda kendisi ve kulübüyle prensipte anlaştı. Bonservisi Almanya'nın Maniz 05 takımında olan Maxim ile bu hafta içinde imzaların atılabileceği belirtildi.