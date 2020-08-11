Ekvador değil Erzurum
Süper Lig'de dün flaş bir transfer anlaşması gerçekleşti. Önce Hatay’la anlaşan Mina, “Ailemi görmek için Ekvador’a gideceğim” dedi; ardından Erzurumspor’la görüşüp el sıkıştı.
Daha önce Hatayspor ile anlaşan Arturo Mina, BB Erzurumspor'la el sıkıştı. Yeni Malatya ile sözleşmesi bittikten sonra Hatay ile transferi bağlayan tecrübeli savunma oyuncusu, ailesini görmek için Ekvador'a gideceğini söyledi. Hataysporlu yetkililer, 'Aileni Erzurum'da ağırlayalım' dese de oyuncu kararından vazgeçmedi ve ön protokol iptal edildi. Ekvador'a gitmekte ısrar eden Arturo Mina bu aşamada BB Erzurumspor'la temas sağladı ve mavi-beyazlılarla anlaşma sağladı. Mina, birkaç gün içinde Erzurum'a imza atacak. Bu arada dün İstanbul'a gelen Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'in yarın kadar Mina dışında iki transferi bitireceği öğrenildi.
- 11.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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