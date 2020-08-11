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11 Ağustos 2020, Salı
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Ekvador değil Erzurum

Ekvador değil Erzurum

'de dün flaş bir anlaşması gerçekleşti. Önce ’la anlaşan Mina, “Ailemi görmek için Ekvador’a gideceğim” dedi; ardından Erzurumspor’la görüşüp el sıkıştı.

Daha önce Hatayspor ile anlaşan , Erzurumspor'la el sıkıştı. Yeni ile sözleşmesi bittikten sonra ile transferi bağlayan tecrübeli savunma oyuncusu, ailesini görmek için Ekvador'a gideceğini söyledi. Hataysporlu yetkililer, 'Aileni Erzurum'da ağırlayalım' dese de oyuncu kararından vazgeçmedi ve ön protokol iptal edildi. Ekvador'a gitmekte ısrar eden Arturo Mina bu aşamada BB Erzurumspor'la temas sağladı ve mavi-beyazlılarla anlaşma sağladı. Mina, birkaç gün içinde Erzurum'a imza atacak. Bu arada dün 'a gelen Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'in yarın kadar Mina dışında iki transferi bitireceği öğrenildi.

  1. 11.8.2020
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