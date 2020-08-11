Ekvador değil Erzurum

Daha önce Hatayspor ile anlaşan Arturo Mina, BB Erzurumspor'la el sıkıştı. Yeni Malatya ile sözleşmesi bittikten sonra Hatay ile transferi bağlayan tecrübeli savunma oyuncusu, ailesini görmek için Ekvador'a gideceğini söyledi. Hataysporlu yetkililer, 'Aileni Erzurum'da ağırlayalım' dese de oyuncu kararından vazgeçmedi ve ön protokol iptal edildi. Ekvador'a gitmekte ısrar eden Arturo Mina bu aşamada BB Erzurumspor'la temas sağladı ve mavi-beyazlılarla anlaşma sağladı. Mina, birkaç gün içinde Erzurum'a imza atacak. Bu arada dün İstanbul'a gelen Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'in yarın kadar Mina dışında iki transferi bitireceği öğrenildi.